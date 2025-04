Mlada čebula: takšna je najbolj zdrava

Kot piše portal Healthline, mlada čebula vsebuje veliko antioksidantov, žveplovih spojin in vitaminov, ki skrbijo za zdravje srca, znižujejo raven sladkorja v krvi in izboljšujejo zdravje kosti.

Poleg tega telesu dovaja le malo energije, kar pomeni, da jo lahko brez skrbi jedo tudi tisti, ki se želijo znebiti nekaj kilogramov.

Najbolj zdrava je surova, tako vse pa vpliva na zdravje:

Podpora imunskemu sistemu

Mlada čebule vsebuje vitamin C in fitonutrijente, kot je kvercetin, ki delujejo kot antioksidanti ter krepijo odpornost in telesu pomagajo v boju proti okužbam in vnetjem.

Za zdravo prebavo

Zaradi prebiotičnih vlaknin lahko mlada čebule spodbuja rast koristnih črevesnih bakterij in s tem izboljšuje prebavo.

Prav tako v primerjavi z zrelo čebulo vsebuje manj kratkoverižnih ogljikovih hidratov in sladkornih alkoholov (FODMAP spojin), ki jih nekateri težko prebavljajo, zato primernejša za osebe z občutljivim želodcem.

FOTO: Shersor/Gettyimages

Za močne kosti

Mlada čebula vsebuje vitamin K, ki ima ključno vlogo pri ohranjanju trdote in gostote kosti ter pri strjevanju krvi.

Tudi druge rastlinske spojine v mladi čebuli pomagajo pri ohranjanju kostne mase.

Za zdravo srce in ožilje

Žveplove spojine, kot je tiosulfinat v mladi čebuli, lahko izboljšajo krvni pretok, znižajo krvni tlak in pomagajo preprečevati nastanek krvnih strdkov.

Že omenjeni kvercetin prav tako pozitivno vpliva na zdravje srca.

Za boljši nadzor nad krvnim sladkorjem

Raziskave kažejo, da uživanje čebule lahko zniža raven sladkorja v krvi, mlada čebula ima zaradi vsebnosti žveplovih spojin in antioksidantov podoben učinek.