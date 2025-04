Tujci v gore brez opreme, izkušeni reševalci spet na delu (FOTO)

Kot smo že poročali, so štirje vietnamski pohodniki – tri ženske in en moški, stari med 23 in 27 let – minulo nedeljo, 20. aprila, zašli v megli pod Krnom in v snegu obtičali na višini približno 1.900 metrov, kjer so jih v izčrpanem in premočenem stanju dosegli člani Gorske reševalne službe Tolmin.

Pohodniki so zjutraj s parkirišča na planini Kuhinja krenili proti vrhu Krna, ki je bil tedaj zakrit z nizko oblačnostjo, a so po večurni hoji izgubili orientacijo in energijo – ena izmed pohodnic je bila že močno podhlajena. Ob 13. uri so poklicali na pomoč, na teren pa se je s planine Zaslap podalo 16 reševalcev GRS Tolmin z vso potrebno opremo.

FOTO: Grs Tolmin

Kljub napotitvi helikopterske enote vojaškega letalstva in ekipe nujne medicinske pomoči z gorskimi policisti je helikoptersko reševanje preprečila hitro spuščajoča se oblačnost. Reševalci so pohodnike oskrbeli na kraju samem in jih nato varno pospremili v dolino, vse štiri pa so prepeljali do izhodišča poti. Opozorili so tudi, da pohodniki niso imeli ustrezne opreme, obutve ali pripravljenosti za hojo v visokogorju, kar je ob trenutnih zimskih razmerah nad 1.500 metri višine lahko smrtno nevarno.

FOTO: Grs Tolmin

Policija je potrdila, da tuje krivde ni bilo, ponovno pa se je pokazalo, kako nevarno je zanašanje na površne spletne informacije in podcenjevanje gorskih razmer. Več nasvetov za varno pohodništvo je dostopnih na spletni strani policije.