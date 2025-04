Tadej Pogačar ne potrebuje počitka po največjih klasičnih dirkah, želi si še eno zahtevno preizkušnjo, da bo vrhunsko pripravljen za nedeljski četrti spomenik sezone Liege–Bastogne–Liege. To so pri njegovi ekipi UAE sporočili po 2. mestu na Amstel Gold Race in pred današnjo Valonsko puščico, na kateri bo 26-letnik s Klanca pri Komendi poskušal ponoviti zmago iz leta 2023. Na cestah južne Nizozemske, na katerih je Mattias Skjelmose (Lidl Trek) v sprintu presenetil tako Pogačarja kot njegovega največjega papirnatega tekmeca Remca Evenepoela (Soudal Quick Step), je po vodi splavala druga priložn...