Največji narcisi med astrološkimi znaki

Prav je, da imamo radi sebe, smo ponosni nase in se cenimo. A zdrava mera samozavesti je nekaj povsem drugega, kot narcisizem, piše index.hr.

Narcisi so ljudje, ki hrepenijo po pozornosti, menijo, da so vredni več kot ostali in na vse gledajo zviška. Med astrološkimi znaki je pet takšnih, ki bi se v tem opisu lahko prepoznali.

Lev

Levi so znani po tem, da hočejo biti vedno v središču pozornosti in da hočejo izstopati iz množice.

Vlada jim sonce, simbol ega in identitete, kar nekako lahko pojasni njihovo zaljubljenost vase.

Hrepenijo po pohvalah in menijo, da so boljši od vseh, ki jih obdajajo.

Škorpijon

Po naravi so intenzivni in strastni, njihova naklonjenost manipulaciji in nadzoru pa je tista, zaradi katere v očeh drugih pogosto izpadejo narcisi.

Imajo izjemno potrebo po nadzorovanju ljudi in situacij, kar pripelje do pokroviteljskega in narcističnega obnašanja zlasti v tesnejših osebnih odnosih.

Oven

Voditelji po naravi, vedno prevzemajo pobudi in so zelo tekmovalni. V tekmovanjih seveda pričakujejo zmago.

So nepotrpežljivi, o sebi imajo visoko mnenje, za vsako ceno uveljavljajo svoj prav in imajo veliko lastnosti, ki pritičejo osebam, ki jim drugi pravijo narcisi.

Dvojček

Znani so po svoji družabni naravi in sposobnosti prilagajanja, veliko pa jim pomeni položaj v družbi in v želji po tem, da bi dosegli čim boljšega, včasih ne izbirajo sredstev. Ko dosežejo cilj, seveda pričakujejo občudovanje.

To so lastnosti vase zaljubljenih oseb.

Tehtnica

Res je, da tehtnice hrepenijo po harmoniji in ravnotežju, a potreba po potrditvah iz okolice jih neredko napelje na narcistično obnašanje.

Takšen opis jim pritiče tudi zato, ker so obsedene s svojo lepoto in zunanjim videzom.