Kakšen je zdrav seks za lepše življenje

Ljubezen je kompleksno čustvo, ki vas spremeni kot osebo in ste na vrhu sveta. Vendar to ne traja večno. V prvem letu zaljubljenosti so ravni serotonina hormona v telesu zelo visoke. Pravzaprav je serotonin krivec za vašo obsesivno navezanost na partnerja.

Tako pri MedicineNet piše zdravnica Poonam Sachdev.

Po enem letu pa se serotonin spet začne izravnavati. Kljub temu to še ni konec pravljice. Po izklopu ravni serotonina se v telesu sprosti hormon oksitocin, kar vam omogoča, da občutite bolj zrelo in mirno obliko ljubezni.

Vsake toliko časa pa želite ponovno povečati serotonin ... Ko se to zgodi, se spomnite skrivnosti za boljše ljubezensko življenje.

Še vedno pošiljajte sporočila

Se spomnite, kdaj je bil to začetek vašega odnosa in ste celo noč pošiljali sporočila? Zdelo se je neverjetno, kajne?

Čeprav vam tega ni treba početi do konca življenja, je koristno, da partnerju pošljete podporna in romantična besedila, da jim sporočite, da razmišljate o njih. Če imajo na primer sestanek, jim pošljite besedilo »veliko sreče«.

Vzpostavite očesni stik

Morda se sliši nekoliko neumno, vendar vzpostavljanje očesnega stika krepi odnos in razvija pozitivne občutke vzburjenja. Na začetku vašega odnosa ste morda ure in ure gledali v partnerjeve oči. To lahko še vedno storite zdaj, ko sedite skupaj ali govorite.

Preizkusite nove stvari - skupaj

Ste si že od nekdaj želeli na jadralno padalstvo? Vzemite s seboj svojega partnerja. Je vaš partner velik oboževalec nekega pevca? Presenetite jih z vstopnicami za koncert.

Delati nove stvari skupaj vam bo omogočilo, da ustvarite nove spomine in doživite zagon, zaradi katerega ste se sploh zaljubili v to osebo. Običajno je, da se zataknete v rutini vsakdanjega življenja, vendar si vzemite čas tudi zase.

Komunikacija

Komunikacija lahko ustvari ali prekine odnos. Povejte svojemu partnerju, kaj potrebujete. Če čakate, da ugane, lahko stvari postanejo neprijetne ali pa boste morda morali čakati predolgo. Nekateri ljudje ne zaznajo namigov tako hitro, kot pričakujete. Vendar ne bodite zamerljivi ali jezni na svojega partnerja. Namesto tega jim neposredno povejte, kaj potrebujete.

Bodite dober poslušalec

Poslušanje je prav tako lahko kritično kot govorjenje v odnosu. Ko poslušate svojega partnerja, spoznate stvari, ki so lahko zanj zaskrbljujoče. Prav tako vam daje vpogled v njihov um in kako lahko z njimi zgradite globljo povezavo. Ni se vam treba vedno strinjati s partnerjem, vendar je spoštljivo poslušanje bistveno za spoštljiv in medsebojno razumljiv odnos.

Ne prezrite konfliktov

Konflikti in nesoglasja so del tudi najsrečnejših odnosov. Ne potiskajte stvari pod preprogo, ker se bodo še naprej kopičile in se razkrivale v najslabšem možnem času. Namesto tega rešite konflikt s komunikacijo.

Poskrbite, da boste poslušali svojega partnerja in ne samo delili svojo plat zgodbe. Ne pozabite, da imata oba problem in ne drug proti drugemu.

Podarite darila

Obdarovanje naj ne bo omejeno na prva dva ali tri valentinova in rojstne dneve, ki jih preživite skupaj. Navadite se, da svojemu partnerju občasno podarite majhna in premišljena darila. Ni nujno, da je nekaj velikega in dragega. Bolj, kot je nekaj uporabno, bolj vaju bo zbližalo.

Vadite dotike

Nekaj nasvetov za izboljšanje vašega spolnega življenja. Strast s časom usiha, kajne. Kdaj se nazadnje poskusili kaj novega v postelji?

Vadite dotikanje s partnerjem, da ponovno oživite fizično intimnost. Najenostavnejši način je, da svojega partnerja prosite, naj se vas dotika tako, kot si želi. Za to lahko najdete tudi več knjig za samopomoč.

Delite fantazije

Če vas je sram povedati svojemu partnerju o svojih spolnih fantazijah, jih zapišite. Pomislite na filmske prizore ali knjige, ki so vas vzburile. Povejte svojemu partnerju o teh mislih in preverite, ali se bo želel vkrcati na vašo ljubezensko barko. Odpravite se za nekaj dni drugam, spremenite okolico, doživite novo doživetje ...