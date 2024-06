Najpogostejši razlogi za ločitev, spoznajte jih

Večina odnosov se začne z zaljubljenostjo in idealiziranjem partnerja, veliko se jih tudi konča, pa ne vedno zaradi velikih stvari. Nasprotno, v zakonu se nabere veliko malenkosti, ki sčasoma prerastejo v ubijalce odnosa, ljudje pa jih ne znajo prepoznati. Tu je pet najpogostejših.

Manko pozornosti

Odsotnost, tako telesa kot duha, je danes vseprisotna. Koliko ljudi brska po svojem telefonu, medtem ko bi partner rad potožil o težavah v službi, ali jih zre v televizijo, ne da bi slišali, kaj jim želi partner povedati. Nevidnost boli, ker se ljudje počutijo nezaželene in nezanimive, sčasoma pa naredi nevidnega tudi drugega, in začaran krog je sklenjen. Treba si je vzeti čas in določiti pravila igre, ko se bomo posvečali samo partnerju.

Svoj prav

Vsak zase misli, da ima najbolj prav, težava pa je, ko nekdo od tega ne odstopi, ampak vidi samo sebe, ker tako poskuša dominirati nad partnerjem in se prikazati v boljši luči. Namesto trmastega branjenja svojih pravic bi morali znati sklepati kompromise.

Premalo spoštovanja

Partner, ki ga drugi ne jemlje resno in vsako težavo obrne na šalo, se ne bo počutil spoštovanega, ampak podcenjevanega. Najprej bi bilo lepo pokazati sočutje, se vživeti v vlogo osebe, ki ima težave, potem pa tako ali drugače poskušati pomagati po najboljših močeh. Razumevanje drugega je ključno.

Nepozabljena preteklost

Vsak se kdaj ujame v zanko in v jezi omeni stvari iz preteklosti, ki položaj še poslabšajo, čeprav ga morda poskušajo bolje pojasniti. Ni razloga, da bi kopali po preteklosti. Enkrat za vselej je treba razčistiti s tem do konca, potem pa skleniti premirje in ga spoštovati.

Samoumevnost

Večina ljudi zapade v rutino v odnosu, zaradi katere se partner sčasoma zazdi kot inventar, nekaj, česar ne opazijo več, čeprav jim je pred očmi. Partner ni samoumeven, in tega bi se morali zavedati vsi, ki trdijo, da ljubijo.