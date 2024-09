Idealna starost za poroko je …

Glede na enega od algoritmov je idealna starost za sklepanje zakona 26 let, sta v knjigi Algoritmi za življenje: Računalniška znanost človeških odloičitev (Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions) zapisala novinar Brian Christian in kognitivni znanstvenik Tom Griffiths.

Od kje to število?

V delu navajata, da ljudje najboljše odločitve sprejemajo potem, ko pretehtajo 37 odstotkov vseh možnosti.

»Če zaposlujete nove kandidate potem, ko izprašate 37 odstotkov prijavljenih, ne iščite več, kajti v tej fazi imate dovolj informacij za sprejetje dobre odločitve,« pišeta avtorja in dodajata, da enako pravilo velja pri iskanju partnerja.

FOTO:Gettyimages

»Časovni razpon, v katerem večina išče ljubezen, je od 18 do 40 let in 37 odstotkov tega časa je starost 26 let.

Kaj menijo drugi?

Številni drugi strokovnjaki se strinjajo, da so leta, ko se približujemo tridesetici, prava starost za zakon. Psiholog Wyatt Fisher denimo trdi, da so prav to tudi leta, ko ljudje končajo izobrazbo in začno s kariero.

Klinična psihologinja Kelsey Torgerson izpostavlja pomen čakanja do 25. leta, šele tedaj so namreč možgani povsem razviti.

»Verjamem, da je najbolje počakati ta mejnik. Prav tako je pomembno s partnerjem doživeti stresne situacije, kot so študij, razmerje na daljavo, iskanje zaposlitve in drugo, da bi videlai, kako se obnašata v njih in presodila, če se glede tega ujemata.«

FOTO: Guliver/Gettyimages

Na drugi strani terapevtka Weena Cullins meni, da je najboljši čas za zakon za ženske starost 28 let:

»Do te starosti bodoče neveste razvijejo samozavest in zaupanje vase ter v svoj izbor. Prav tako imajo dovolj časa za osebno in profesionalno udejstvovanje, saj so se nekaj že naučile iz preteklih napak.«

FOTO: Nazariykarkhut/Gettyimages

Za moške je po njenih besedah idealna starost 32 let:

»Do tedaj čustveno dozorijo in lahko sprejmejo racionalno odločitev o zakonu.«

Pa vendar ...

Če ste torej stari 25 let in ste še samski, brez skrbi. A čeprav je pravilo podkrepljeno za matematiko, dejansko ne obstaja univerzalne starosti za zakon.

Intimni odnosi so namreč povsem individualne narave, piše Your Tango.