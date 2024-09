Prvi mož Jennifer Lopez: dobro vem, kako je biti njen mož, razumem Bena

»Bil sem prvi, pionir. Bil sem ob njej in jo podpiral na začetku kariere, ko se je borila z negotovostjo in tesnobnostjo. Bil sem dober mož, ker verjamem v zakon.

Ko sva se ločila, sem imel zlomljeno srce. Imel sem občutek, da me ni več potrebovala, da je od mene dobila vse, kar je hotela,« Daily Mail povzema besede trenerja, igralca in producenta Ojanija Noaja, prvega moža Jennifer Lopez.

Z njo se je poročil leta 1997, leto in pol po prvem srečanju. Zakon je trajal vsega skupaj 11 mesecev in sedaj pravi, da dobro ve, kako je biti poročen z njo, in kako se je od nje ločiti.

Opisal je, kako je nekoč, pred ločitvijo, bo burnem sporu sedel doma v Los Angelesu.

Po sporu – strast

Tedaj je bila besna Jennifer na drugi strani vile v spalnici. Po telefonu ga je poklicala k sebi, saj je bila hiša tako velika, da je drugače ne bi slišal. In imela sta enega najbolj strastnih srečanj v njuni zvezi:

»Bilo je prekrasno in hkrati malo žalostno, saj sva se globoko v sebi zavedala, da sva prišla na konec najine poti.«

Le sama vesta, ali je bilo tako tudi v zakonu Jennifer in Bena Afflecka, ki sta pred nekaj tedni naznanila ločitev, je pa Ojani prepričan, da so po enaki poti šli vsi njegovi nasledniki: plesalec Chris Judd, pevec Marc Anthony in na koncu Ben Affleck.

Novinarki Lini Das, ki je prvega moža latino dive intervjuvala, je celo zaupal, da je prvemu in zadnjemu možu dala enak vzdevek: papi, kar po špansko pomeni očka.

Kdo je Ojani Noa?

Rojen na Kubi je star 15 let pribežal v Združene države Amerike. 180 kilometrov je skupaj s šestimi prijatelji premagal na napihljivem splavu.

V Ameriki je opravljal različna dela: od pranja avtomobilov na ulicah Miamija do pomivanja posode in strežbe v restavraciji pevke Glorie Estefan.

Star je bil 22 let, ko je to restavracijo prišla Jennifer Lopez in je postaven natakar vzbudil njeno zanimanje. Večkrat je že povedal, da tedaj ni vedel, kdo je ona, se pa mu je zdela najlepša ženska, kar jih je kdaj videl.

»In še vedno mislim tako,« pravi. Naslednji dan se je vrnila in njen asistent je zahteval, da ji streže Noa.

Ona ni dobro znala špansko, on ne angleško, a to zanju ni bila ovira. Lopezova je tedaj v Miamiju snemala film Kri in vino z Jackom Nicholsonom in Michaelom Caineom.

Ko je padla zadnja klapa, je njen asistent v njenem imenu povabil Noaja, naj se jim pridruži na slavju v enem od klubov. Plesala sta in se poljubljala, kot bi se poznala od nekdaj.

Po tem se je ona vrnila v Los Angeles, ure in ure sta nekaj tednov govorila po telefonu, kasneje ga je povabila, naj jo spremlja na premieri. Izposodil si je obleko in se z njo sprehodil po rdeči preprogi. Grabila ga je panika, saj so bili povsod oboževalci in fotoaparati.

Po premieri prvi seks

Po premieri sta se prvič ljubila in novinarka ga je vprašala, ali se je kdaj spraševal, kaj ženska, kot je J. Lo. videla v natakarju s Kube.

»Seveda, vprašal sem jo in odgovorila je, da to, da sem običajen človek: "V tebi vidim nekaj, česar nisem v nobenem drugem",« je povzel njen odgovor.

Paparaci niso bili pretirano nadležni, on se je preselil v njeno stanovanje, delal za podjetje, ki je snemalna prizorišča oskrbovalo s hrano, včasih se ji je pridružil na snemanjih.

Prosti čas sta preživljala ob nakupih, obiskih restavracij, kina, plačevala sta oba, ona ga je predstavila prijateljem in nikoli se ni počutil zapostavljenega.

»Kmalu sva začela govoriti o zakonu, približno leto in pol po prvem srečanju sem jo zaprosil,« pripoveduje Noa.

Prstan za 15.000 dolarjev

Lopezova je tedaj dobila vlogo v biografskem filmu Selena, slavni pevki, ki jo je oboževal. Na zabavi ob koncu snemanja je šel na kolena in jo zaprosil s prstanom z zelenim diamantom.

Zanj je odštel 15.000 dolarjev, tisti, ki ga je dobila od Afflecka, je vreden 5,6 milijona dolarjev.

»A 15.000 dolarjev je bilo tedaj ogromno denarja,« je zaupal Noa in dejal, da Jennifer ni bila ena tistih nevest, ki bi hotela imeti vse pod nadzorom. Bila je sproščena, na medene tedne sta šla v Key West, uživala sta. Bilo je skromno, vendar pristno.

»Na nekaterih fotografijah nje in Bena je bilo videti, kot da on ne bi hotel biti tam. A le ni hotel, da bi ga fotografirali. Lahko razumem to. Poroka je za vse, medeni tedni so za ženina in nevesto.«

Podobnost med zakonoma

Noa si je ogledal dokumentarni film Največja ljubezenska zgodba (The Greatest Love Story Never Told) v katerem ona govori o zvezi z Benom.

Našel je cel kup podobnosti z zakonoma:

»Sem v tem videti debela?« sprašuje moža med pomerjanjem oblek. Povedal je, da ni tako prepričana vase, kot se zdi in da jo je med napadi tesnobe večkrat tolažil ter ji govoril, da zmore.

Meni, da je bila za njun zakon usodna njena potreba po pozornosti: čeprav so ji fotografi sprva presedali, je nato začela uživati, kadar so ji sledili.

Napetosti v zaklonu so se porajale, ko so mediji začeli poročati, da je Jennifer vse pogosteje v klubih v družbi Seana Combsa oz. Puff Daddyja, s katerim je sodelovala pri svojem albumu.

Noa je tedaj vodil klub, katerega solastnica je bila in vse težje se je pretvarjal, da je v zakonu vse v redu. Trdi, da je bil on tisti, ki je predlagal ločitev in je nekaj dni kasneje prejel dokumente za razvezo.

Po pogodbi je dobil 50.000 dolarjev, ločila sta se januarja 1998.

»Ko sva bila par, nikoli nisem pogledal druge ženske. A prikazovalo se me je kot slabega fanta. Njena ekipa je želela, da je ona pozitivka, prihajal je njen album in niso hoteli negativne publicitete.

Zdelo se je, kot da jaz nočem biti z njo, v resnici je bilo obratno,« pripoveduje Noa.

Meni, da je Ben super fant

Podobno se je, je prepričan, zgodilo tudi z Benom. Mediji so ga označili za sebičnega in vedno jeznega, a Noa ga je spoznal in meni, da je super fant, ki je pogosto v središču pozornosti, vendar ceni zasebnost.

Lopezova je drugačna, ona hoče vedno biti v centru dogajanja.

Ne glede na vse ji nikoli ni želel nič slabega

»Naj ostane malo sama, naj si vzame leto dni predaha. Če sreča nekoga novega, naj z njim preživlja kvaliteten čas in naj ne razmišlja o fotografih.

Rekel bi ji samo: moraš biti ti, da bi našla sebe,« zaključuje Noa.