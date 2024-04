Po 13 letih zakona: princesa Charlene skriva nekaj, česar ni videl še nihče

Princesa Charlene rojena Wittstock je na svoji poroki s princem Albertom julija 2011 v Monaku nosila čudovito poročno obleko modne hiše Armani.

Tridnevnega slavja so se udeležila številna znana imena, od princa Edwarda in njegove žene Sophie do Naomi Campbell.

Tako nevestina bela poročna obleka v cerkvi kot moder kostim, ki ga je nosila na civilnem obredu, sta bila deležna velike pozornosti, obstaja pa še eno oblačilo, ki ga princesa ni nikoli pokazala javnosti.

Princ Albert in princesa Charlene na civilnem obredu. FOTO: Olivier Huitel/profimedia

V bistvu so ga videli samo ona in tisti, ki so ga izdelali.

Kot številne kraljeve neveste je imela namreč Charlene rezervno obleko, če bi se s tisto, ki jo je na koncu nosila, kaj zgodilo, je pred kratkim zaupala nečakinja Giorgia Armanija Roberta.

Ta je nevesti pomagala pri zadnjih pripravah v hotelu Hermitage in se kasneje spominjala občutkov ob izdelavi kraljeve poročne obleke:

»To je bila ogromna odgovornost in dejansko smo izdelali dve toaleti, za vsak primer, če bi se eni od njih kaj pripetilo.«

Ob dejstvu, da je imela obleka, ki jo je Charlene nosila, pet metrov dolgo vlečko in je bila pošita s 40.000 kristalčki swarovski ter 20.000 bisernimi solzicami, izdelava pa je vzela 2500 ur, si lahko mislimo, da je druga, ki jo princesa skriva, prav tako čudovita.

Konec koncev bi se lahko zgodilo, da bi jo morala obleči.

Oblikovalka je pohvalila nevestino postavo in pojasnila še: »Moj stric je hotel izdelati brezčasno in elegantno oblačilo.

Charlene ima izjemno postavo in spektakularna ramena, kar je čudovita podlaga za obleko.

Odtenek ebenovine pa se je lepo podal k njeni koži.«

A sedaj 46-letna princesa, mama dvojčkov, ni bila edina kraljeva nevesta z dvema oblekama.

Oblikovalka obleke princese Diane je za Hello prav tako povedala, da je imela tudi ona na voljo dve poročni toaleti.

Druga je bila, razen v nekaj detajlih, drugačna od tiste, ki jo je nosila.

Diana se je, ko se je 29. julija 1981 sprehodila do oltarja katedrale Sv. Paula, v zgodovino zapisala z razkošno opravo in najdaljšo vlečko v zgodovini kraljevih porok.

»Rezervna je bila samo za vsak primer. Na srečo je ni bilo treba obleči,« je povedala Elizabeth Emanuel in dodala:

»Bila je iz svilenega tafta v barvi blede ebenovine z izvezenimi detajli. Na životcu so bili drobni biseri, na glavni je bilo 10.000 bisernih solzic.«

Originalna ni bila nikoli fotografirana. Imela je V izrez, bolj skromne naborke, rokave, ki so se končali malo pod komolcem in široko krilo.

»Ljudje me vedno sprašujejo, kakšna je bila. Obe sta imeli ogromno krilo, a vse drugo je bilo drugačno.

Bila je samo rezerva in ne vem, kam je šla. Preprosto izginila je,« povedala 70-letna kreatorka.

Prav zato, da ne bi odšla v pozabo, se je odločila poustvariti Dianino drugo poročno obleko, ki bo tako del zbirke v virtualnem muzeju, piše People.