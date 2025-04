Bosanec v Mariboru pijan povzročil nesrečo, a to še ni bilo vse

S PU Maribor so sporočili, da so v sredo popoldan v Mariboru obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. Voznik, državljan BiH, je trčil v drug avtomobil in vozil pod vplivom alkohola (0,47 mg/l alkohola), v postopku pa se je izkazal s ponarejenim vozniškim dovoljenjem. Osebni avtomobil so mu zasegli, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil v zvezi s sumom storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in ponarejanja listin.