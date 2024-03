V teh znakih rojene ženske se praviloma zaljubijo v napačnega

Najti nekoga, s katerim bo življenje v dvoje lepše, so sanje mnogih. A medtem ko se nekaterim uresničijo, se drugi vedno znova ujemajo v past zveze z napačno osebo.

Astrotalk piše, da so to najpogosteje v štirih znakih rojene pripadnice nežnejšega spola in pojasnjuje tudi, zakaj se prav pri njih največkrat zalomi.

Oven

Ženske, rojene v znamenju ovna, so iskrive, dinamične in polne avanturističnega duha. Hitro jih zapelje nekaj, kar v vsak dan vnaša vznemirjenje in drugačnost, to jih lahko pahne v objem moškega, ki je sicer zanimiv, a glede razmerja nista na isti valovni dolžini.

Zaradi impulzivne narave ovnice pogosto spregledajo opozorilne znake, ki pričajo, da zveza z nekom nima ravno najlepše prihodnosti.

Dvojček

V tem znaku rojene pripadnice nežnejšega spola slovijo po šarmu, neobremenjenosti in družabni naravi. To so kvalitete, ki so res privlačne za nasprotni spol, vendar jih prav te lastnosti lahko ponesejo v objem napačnega moškega.

Ob tem dvojna narava rojenih v tem znaku v njih spodbuja boje med globoko čustveno povezavo in površno zvezo. Kar pomeni, da pogosto pristanejo v odnosih, kjer manjka čustvene globine, po kateri v bistvu tako zelo hrepenijo.

Dvojčice pogosto pristanejo v odnosih, kjer manjka čustvene globine. FOTO: Gettyimages

Tehtnica

Tehtnice so romantične po naravi in vedno iščejo popolno ljubezensko zgodbo. Vendar jih ta težnja neredko pripelje do tega, da spregledajo opozorilne znake in pristanejo v odnosu z moškim, s katerim čustveno nista na isti valovni dolžini.

Tehnice imajo prirojeno težnjo po iskanju skladnosti, ta jim neredko pokvari realno sliko, vidijo tisto, kar hočejo videti in ne dejanskega stanja, kar v končni fazi pripelje do razočaranja v odnosu.

Ribe

Ribe so sanjačice in v vseh vidijo le najboljše. Zaradi te kvalitete so simpatične in dobre, vendar se prav zaradi nje neredko zaljubijo v gospoda napačnega.

Njihov sočutna narava jih privede do tega, da v zvezi ostajajo dlje, kot bi morale, četudi se povsem zavedajo znakov nekompatibilnosti.

Čustvene ribe velikokrat ignorirajo opozorilne znake in v kali zatrejo občutek, da nekdo, ki jim je na prvi pogled všeč, ni najboljši potencialni partner.