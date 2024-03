Ženske, rojene v teh 4 astroloških znakih, se ne starajo

Zakaj nekateri ljudje opazijo znake staranja na obrazu že v poznih tridesetih, drugi pa so še pri šestdesetih videti 15 let mlajši? So to geni, življenjski slog, zdravje ali kombinacija vsega tega? Morda pa je to 'le' horoskop?! Strokovnjaki za astrologijo trdijo, da je štirim znakom zodiaka usojeno, da se 'starajo nazaj'.

Tehtnica

Zdi se, da so našli vrelec mladosti, ki ga nihče drug ne more odkriti. Kako to, da so vsi okoli njih videti bolj zreli in starejši, one pa se zdijo vsaj desetletje mlajše? Venera jih je obdarila z osupljivo lepoto, ki koži podari mladosten sijaj in iskrivo energijo. Najpomembnejša pa je njihova močna uporniška mentaliteta: navsezadnje so prepričani, da se starajo v nasprotni smeri, kar pomeni, da čas dela za njih!

Strelec

Mogoče je kriva igriva narava, ki lahko zdrži preizkus časa ali pa mladostni geni enega od staršev, vendar se vedno starajo nazaj in s časom postajajo še lepše. Z vadbo in zdravim načinom življenja pripadnice omenjenega astrološkega znaka izboljšajo svoje telo in duha, postanejo bolj samozavestni pri izbiri oblačil, videz in energija prav tako doživita pomembne spremembe. Za vedno mlade v duši, umu in telesu.

Lev

Svetla in vesela osebnost je morda tisto, zaradi česar jih ljudje nenehno gledajo in mislijo, da so mlajše, kot v resnici so. Levinje so polne neusahljive energije in pripravljene prevzeti vsako nalogo, ki se jim naloži. Vedno skrbijo zase in se na videz ne starajo, čeprav čustveno dozorevajo. Ko te ljudje vidijo, mislijo, da se je čas ustavil.

Rak

Ljubezen do življenja, empatija do drugih in močne, globoke povezave pripadnice astrološkega znamenja Rak ohranjajo mlade v umu, telesu in duši. Morda zato, ker vedno iščejo romantiko ali pa so vedno v objemu ljubljene osebe. Vsi ti hormoni – oksitocin in dopamin – očistijo njihovo kožo in ji dajo mladosten sijaj, ki je brezčasen.