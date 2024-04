Športnika Aleksandra so hladnokrvno ubili pred restavracijo

Iz Nemčije poročajo o grozljivem umoru. Srbskega državljana Aleksandra Stefanovića so v nedeljo zgodaj zjutraj ubili pred lokalom v Düsseldorfu, za umor je osumljen Albanec Rustem Lapi.

Ubit pred lastnim lokalom

Lokalni mediji poročajo, da sta se moška sprla v središču mesta, streli pa so bili vrhunec njunega kratkega prepira. Kmalu so na kraj zločina prispela reševalna vozila, a nesrečniku ni bilo pomoči. Nemški mediji še poročajo, da se je morilec pozneje mirno vrnil v restavracijo, kjer so ga prijeli.

Umorjeni Aleksandar Stefanović je bil MMA borec. Bil je lastnik restavracije v Düsseldorfu, pred katero so ga ubili. Očividci pravijo, da je do spora prišlo, ker je osumljenec grozil gostom in se prepiral z lastnikom lokala. Aleksandar in Rustem sta se odločila, da gresta ven in rešita problem, a se je prepir še zaostril, osumljenec je ustrelil Srba, so navedli albanski mediji.