V avtomobilu so želeli zamenjati olje, nato je sledil velik šok. »O moj bog« (VIDEO)

Živali lahko avtomobile izkoristijo za to, da se vanje skrijejo in zavarujejo pred neželenimi vplivi iz okolja. Mačke se na primer pozimi večkrat skrijejo nad kolesi avtomobilov, da nekoliko ubežijo mrazu. Avtomobile pa očitno izkoristijo tudi oposumi. Na spletu se je namreč pojavil zanimiv posnetek, ki kaže na to, da so se ti naselili v enega izmed njih.

Oposumi so pri nas manj znana žival, ki ima podolgovat rilec. Najdemo jo lahko v Srednji Ameriki in v ZDA.

Kot je zapisal uporabnik instagrama rigovz1, ki je delil omenjeni posnetek, je bil avtomobil pripeljan na menjavo olja. Sama menjava pa ni potekala tako, kot so mehaniki vajeni. Med postopkom se je namreč v spodnjem delu avtomobila najprej prikazal nekoliko večji oposum. Ko ga je oseba odmaknila, so se za njim prikazali še številni drugi manjši.

Prisotni v prostoru so bili seveda nad videnim zelo presenečeni. Nekdo je najdbo pokomentiral z besedami »o moj bog«, slišati je bilo tudi glasove navdušenja in presenečenja.

Video je postal viralen in v času pisanja tega članka je imel že več kot 1,1 milijona všečkov.