Kosta ima ponoči more, muči ga en poseben datum

3. maja lani se je v beograjski osnovni šoli zgodil strelski pokol, ki je pretresel celotno regijo. V njem je bilo ubitih devet učencev in varnostnik. Kosta K., ki ga krivijo za ta tragični dogodek, je že vrsto mesecev v Kliniki za nevrologijo in psihologijo. Sodeč po poročanju srbskega medija republika.rs pa mu je v njej vse prej kot lepo.

»Kosta ima ponoči more, ne more spati in je ves čas v nekih mislih. Seveda ne pove, kaj ga muči, domneva pa se, da je to ravno datum - tretji maj, ki sledi. Zaprt je že eno leto, pričakoval pa je, da bo na svobodi veliko prej. Ne more se sprijazniti z mislijo, da ne bo svoboden, kot je mislil,« je po poročanju omenjenega srbskega medija dejal neimenovani vir.

»Niti za trenutek se mu ne smilijo ubiti, ampak sam sebi, ker je imel načrt, ki je propadel«, je povedal omenjeni vir in dodal: »Očitno je želel pokazati, da lahko počne, kar hoče, tudi ubija, saj je mladoleten in za to ne bo odgovarjal, v resnici pa ga je pričakala drugačna situacija.« Kosta je bil sicer v času, ko se je zgodil omenjeni pokol, star le 13 let.

Videti naj bi želel sestro in strica

Kosta je pred časom povedal, koga si želi videti na omenjeni kliniki in želel naj bi si samo dve osebi. Po neuradnih informacijah naj bi bila to le njegova sestra, ki je nekaj let mlajša od njega, in njegov stric. To sta edini osebi, ki naj bi bili dobrodošli.

Po poročanju portala republika.rs je Kosta že v začetku letošnjega leta padel v depresijo in govoril, da je letošnje leto prekleto leto. Dejal naj bi tudi, da je bolnica, v kateri je, katastrofalna. Želel je proslaviti novo leto z okrašeno jelko v sobi oziroma da ga pustijo domov ob prazniku, kar pa mu ni bilo omogočeno. Po poročanju omenjenega portala se je zato njegovo razpoloženje zelo spremenilo.