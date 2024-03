Prihajata retrogradni Merkur in sončev mrk: kaj vam namenja april

April prinaša retrogradni Merkur, ki nastopi prvega v mesecu in bo trajal vse do 24., 8. aprila pa še sončev mrk. Pestro dogajanje na nebu se bo na različne načine odražalo tudi v življenju posamičnih astroloških znakov.

Kaj jim namenja april, razkriva Mondo.rs.

Oven

Delo

Obdobje mrka se bo na vašem finančnem stanju lahko odražalo kot veliko bogastvo ali velika prevara. Vse bo odvisno od vaših navad in dejanj.

April bo obdobje, ki vam bo dalo priložnost spremeniti življenje na bolje, a bodite premišljeni in se držite svojega proračuna. V sredini meseca vas na delu lahko čaka veliko presenečenje.

Ljubezen

Energija ognja bo močnejša kot kdaj koli prej, če si želite strastne ljubezni, bo april čas za akcijo. Posodobite profile na družabnih omrežjih, 8. aprila, na dan sončevega mrka v vašem znaku, ne posedajte doma.

Čakajo vas zanimiva nova poznanstva. Ovnom, ki ljubezen že imate, bo polna luna 24. aprila v škorpijonu pomagala analizirati odnos in zgladiti nekatere težave. To bo odlična priložnost, da v zvezi dobite tisto, kar si res želite.

Zdravje

Bodite pozorni na mentalno zdravje. Vzemite si čas za počitek, meditirajte in določite prioritete.

FOTO: Sanjagrujic/Gettyimages

Bik

Delo

Jupiter, planet rasti bo hitro potoval iz vašega znamenja v znamenje dvojčka, kar pomeni, da bo to čas, ko boste lahko oplemenitili svoje finance. Morda že imate poslovne ideje, o katerih dolgo razmišljate, izkoristite trenutek in jih uresničite.

Dobro razmislite, posvetujte se z izkušenejšimi in stopite v akcijo.

Ljubezen

Venera 29. aprila prihaja v vaše znamenje, a tako boste zaposleni s komunikacijo s prijatelji, da vas zmenki sploh ne bodo zanimali.

Vendar namesto da se gibljete le v znanem krogu, osebo, ki je ujela vašo pozornost, povabite na druženje.

Če ste že v zvezi, je pred vami najlepši čas leta.

Zdravje

Krepite odpornost in se zavarujte pred prehladom. Mogoče bodo težave z alergijo.

Dvojček

Delo

Med 25. marcem in 8. aprilom boste lahko deležni razočaranja nad poslovnim projektom. Zdelo se vam bo, da ciljev niste izpolnili.

To bo v vas vzbudilo željo po spremembi dela. Horoskop za april vam priporoča, da počakate do 25. v mesecu. Tedaj ponovno razmislite o odločitvi, in če boste spremembi še naklonjeni, ukrepajte.

Ljubezen

Aprila pokažite svojo sproščeno, družabno in avanturistično plat. Vaša spontanost bo privabila pravo osebo za vas.

Dvojčki, ki ste že našli sorodno dušo, sledite mantri: pomisli dvakrat, preden enkrat rečeš.

Zaradi retrogradnega Merkurja bo komunikacija malo šepala. Skušajte se izogibati sporom.

Zdravje

Najdite hobi, ki vam bo v pomoč pri premagovanju stresa. Ta bo nastal kot posledica vpliva retrogradnega Merkurja.

FOTO: Encrier/ Gettyimages

Rak

Delo

Stvari bodo ušle izpod nadzora. Morda zaradi dviga cen in s tem višjih izdatkov, morda zaradi okvare naprav, kar bo znatno oklestilo vaš proračun.

A ko bo Merkur končal svojo navidezno pot nazaj, se bo to uredilo. In ne samo to, lahko se boste dokopali do lepega imetja. April bo odličen mesec za sodelovanje s tujci.

Ljubezen

Če srečate nekoga in začutite iskrico, ne izpustite priložnosti in osebo povabite na zmenek. Energija ovna v aprilu izpostavlja odločnost in odločnim se obeta uspeh.

Srečno zaljubljeni raki bi morali izkoristiti energijo polne lune v škorpijonu, ki bo nastopila 24. aprila. Tedaj pojasnite svoje namere.

Škorpijon spodbuja globoke pogovore, diskusije o težavah in obljublja spravo po dolgih sporih.

Zdravje

Mogoče bodo težave s spancem. Postanite bolj fizično aktivni.

FOTO: Gettyimages

Lev

Delo

Mesečni horoskop za april 2024 opozarja na čas retrogradnega Merkurja od 1. do 24. aprila. Obdobje bo tvegano z vidika stroškov.

Levi ste navajeni na spontanost in na velike geste, pri čemer se ne ozirate na denar, vendar bodite v tem obdobju pozorni na stanje na računu.

Je pa to dober čas za vzpostavitev novih finančnih pravil.

Ljubezen

Počutili se boste posebej privlačni, polni boste samozavesti, saj bo Venera v ognjenem ovnu. Vendar bo lahko vaš nastop druge prestrašil ali vsaj presenetil.

Skušajte natančneje izražati svoje misli, da vas ne bi narobe razumeli.

Čas bo odličen za leve v zvezah, sprejemate premišljene odločitve in razvite odnosu koristne navade, kot je denimo dajanje komplimentov.

Zdravje

Mogoče bodo poškodbe, bodite previdni med vadbo.

Devica

Delo

V obdobju retrogradnega Merkurja bodo možnosti za finančno rast nižje, lahko pa boste prav ta čas odplačali dolgove.

Pogovore o bonusih ali višji plači pustite za čas po 25. aprilu.

Na koncu meseca boste imeli priložnost pokazati vse svoje veščine.

Ljubezen

April bo odličen čas za pogovor o čustvih, saj vam bo energija ovna dala pogum in odločnost. Pokličite osebo, ki vam je všeč.

Ne posedajte doma, saj bodo velike možnosti, da bi nekoga spoznali.

Device, ki ste že v zvezi, se s partnerjem pogovorite o finančni plati odnosa.

Zdravje

Težav ni na vidiku, zdravje vam bo dobro služilo.

Tehtnica

Delo

Rojstni dnevi, poroka prijatelja, večerje v restavracijah, vse to vam bo povzročilo velike izdatke.

Med sončnim mrkom 8. aprila določite znesek, ki ga lahko namenite v te namene in ga ne prekoračite.

V sredini meseca vas čakajo velike spremembe na delu. Morda boste začeli sodelovati z novo ekipo, kar bo v vašo korist.

Ljubezen

Aprila boste imeli veliko željo po tem, da bi na tem področju prevzeli iniciativo, da boste tvegali in tudi pogosteje zapadli v spore.

Zadnje bo sploh vplivalo na tiste, ki ste že našli sorodno dušo. Zapomnite si, da gre le za obdobje, ki bo minilo.

Če ste še samski, se vam obeta komunikacija z nekom, zaradi katerega kmalu ne boste več imeli tega statusa.

Zdravje

Mogoče bodo težave s prebavili, bodite pozorni na prehrano.

FOTO: Antonioguillem/Gettyimages

Škorpijon

Delo

Za razliko od večine astroloških znakov bodo vaše finance aprila 2024 stabilne. Izkoristite ta trenutek in prenovite garderobo ter se posvetite fizičnemu videzu.

V prvi polovici meseca vas čakajo sijajni rezultati, vaš uspeh bo boljši od konkurence, pričakujte niz poslovnih ponudb.

Ljubezen

Obdobje mrkov vam bo omogočilo najti ravnotežje med zasebnimi interesi in partnerskim odnosom. To bo čas, ko se lahko spremeni vaš status razmerja. Če ste še samski, vzemite zadeve v svoje roke.

Škorpijonom, ki ste v zvezi, lahko lunin mrk 25. marca prinese nekaj težav, ki bodo trajale vse do sončevega mrka 8. aprila.

Zdravje

Krepite odpornost.

Strelec

Delo

Aprila poskrbite za stabilne finance. Malo verjetnosti je, da boste v času retrogradnega Merkurja, od 1. do 24. aprila, povečali zaslužek, tudi svoje prihranke zapravljate premišljeno.

Sprejmite pomoč sorodnika ali prijatelja. Izogibajte se tračev na delu.

Ljubezen

Aprila se boste spogledovali več, kot sicer, zahvaljujoč soncu in Veneri v ovnu. Za vas bo vse prava avantura, ne ustrašite se te energije.

Tudi srečno zaljubljeni strelci boste polni energije ter zanosa. Poskrbite, da bo ljubljena oseba z vami na isti valovni dolžini. Okrepita odnos.

Zdravje

Pazite se prenajedanja, aprila se vam lahko zgodi, da bi odbili nekaj kilogramov viška.

FOTO: Thinkstock

Kozorog

Delo

Aprila smotrno trošite denar. Skušajte zmanjšati izdatke, manj jejte v restavracijah in več doma.

Sredina meseca bo zahtevala nenadne izdatke, bodite pripravljeni. April ne bo pravi čas za spremembe posla, horoskop vam svetuje previdnost pri odločitvah.

Ljubezen

Če bi radi nekoga spoznali, bo april čas za akcijo. Bodite pozorni na osebe, ki se vam nasmihajo.

Kozorogi, ki že imate sorodno dušo energijo v zvezi usmerjajte h kreativnosti. Z ljubljeno osebo si omislita nov hobi ali skupaj začnita kakšen projekt.

Zdravje

Na tem področju se vam ne obetajo težave.

Vodnar

Delo

Zapravljanje med retrogradnim Merkurjem ni najboljša ideja. Izjema je dopust in počitek, tako fizični kot mentalni.

Vendar nekje blizu, med retrogradnim Merkurjem ne načrtujte daljših potovanj.

Konec meseca boste lahko v situaciji, ko bo treba tvegati. Ključno bo poslušati svojo intuicijo.

Ljubezen

Imeli boste veliko možnosti spoznati osebo, s katero boste imeli to pomlad zelo lepo romanco. Če želite zvezo dvigniti na nov nivo, v odnos vključite pogovore o strasti.

Komunikacija je močna plat vašega znaka, za srečno zaljubljene vodnarje bo april najlepši mesec.

Zdravje

Povečajte vnos vitaminov, horoskop vam svetuje, da prevetrite krvno sliko.

FOTO: Solovyova/Gettyimages

Riba

Delo

Venera, ki je bila še pred nedavnim v vašem znaku, bo aprila prinesla srečo. Ne samo v ljubezni, temveč tudi v denarju.

Imeli boste močno željo, da bi vse delili z drugimi, a ne bodite pretirano velikodušni. April ne bo najboljši mesec za finančna tveganja in res ni treba, da bi zapravili ves zaslužek in prihranke.

Ljubezen

Venera v ognjenem ovnu vas opozarja, da je čas, da naredite nekaj korakov. Veliko je možnosti, da se ujamete v nov čustven odnos z osebo, s katero bosta komunikacijo začeli preko družabnih omrežji.

Za ribe v zvezi bo april nudil veliko priložnosti, da se s partnerjem še tesneje povežeta s pomočjo skupnih aktivnosti. Če živita skupaj, bo to čas, da denimo prenovita dom.

Zdravje

Zdravje bo dobro, le na fizično aktivnost ne pozabite.