Tolpa mladoletnikov terorizirala na železniški postaji Kandija: pregledovali torbe potnikov, grozili in še ...

V soboto zvečer so na številko policije 113 prejeli informacijo o treh nasilnežih (dva fanta in dekle), ki naj bi se na železniški postaji Kandija spravili na družbo mladoletnikov, ki so čakali na vlak.

Pregledali so jim vsebino torb, jim grozili s pretepom, nato pa od njih pobrali nekaj denarja, tako, da jim je zmanjkalo tudi denarja za vlak. Policisti so takoj po prijavi prekontrolirali širše območje Novega mesta in Črnomlja, kamor je pripeljal vlak.

Prijeli 16-letnika in 14-letnika in 14-letnico

Črnomaljski policisti so na železniški postaji Črnomelj odvzeli prostost 16-letniku iz Otočca ter 14-letniku in 14-letnici iz okolice Črnomlja. 16-letnika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa. Mladoletnika so že obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj z elementi nasilja.