23-letni pešec v smrtni nevarnosti, preizkus alkoholiziranosti voznika pozitiven

V prometni nesreči, ki se je v noči na nedeljo zgodila v Mariboru, je bil hudo poškodovan pešec in je po podatkih Policijske uprave (PU) Maribor v smrtni nevarnosti. Voznik avtomobila, ki je v krožišče pripeljal z neprilagojeno hitrostjo, v nesreči ni bil poškodovan. Policija je zanj odredila pregled, izvedeniški pregled je odredila tudi za vozilo.

Kot je v današnji izjavi za medije povedal vodja oddelka za cestni promet na PU Maribor Boris Veberič, je voznik osebnega avtomobila peljal po Koroškem mostu v smeri Gosposvetske ulice. Zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljal naravnost v krožno križišče in nato trčil v varnostno ograjo, ki jo je izrilo in je zadela pešca. Ta je hudo telesno poškodovan in po podatkih policije v smrtni nevarnosti.

Voznik avtomobila ni bil poškodovan

Voznik avtomobila v nesreči ni bil poškodovan, preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola je bil pozitiven, policisti pa so nato zoper voznika odredili telesni pregled z odvzemom krvi in urina. Podatkov analize policisti še nimajo. Poudaril je, da okoliščine dogodka še ugotavljajo, policija pa ga zaenkrat preiskuje kot kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče s hudo telesno poškodbo. Zoper voznika bo podana kazenska ovadba, je napovedal.