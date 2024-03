Štirje astrološki znaki, ki nikoli ne oprostijo in ne pozabijo

Nekateri izdajo, razočaranje ali ponižanje odpustijo in pozabijo, drugi odpustijo, pozabijo ne nikoli, tretji ne pozabijo in ne odpustijo, zato se jim res ni dobro zameriti.

Da ne bi bili morda nekoč negativno presenečeni poglejte štiri znake, ki niso nikoli pripravljeni dati druge priložnosti.

Vodnar

Vodnarjev prva odziv na izdajo ali prevaro je umik. Ta se odraža s hladnostjo, zadržanostjo in s skritimi čustvi. Bolečine vodnar ne bo pokazal. In kar je pri rojenih v tem znaku najbolj zanimivo, zadeve se nikoli ne bodo otoplile.

Odpuščanje pri vodnarju ni opcija. Rojeni v tem znaku ne bodo dali nekomu možnosti, da bi jih prizadel dvakrat. Te napake za nobeno ceno ne bi ponovili.

Kozorog

Izdaja, razočaranje ali katerakoli druga slaba izkušnja kozoroga močno prizadene.

Morda celo sprejme opravičilo, če se mu zdi, da je res iz srca, a ne mislite, da je kozorog pozabil ali povsem odpustil. To se pri njem nikoli ne zgodi.

Kozorogi morda odpustijo, a pozabijo ne nikoli. FOTO: Gettyimages

Škorpijon

Zadnje, kar si želite je, da bi prizadeli ali razočarali škorpijona. Maščevanje, ki se vam v tem primeru obeta z njegove strani, je vse prej kot prijetno.

In kot da to ne bi bilo dovolj, so rojeni v tem znaku neskončno občutljivi, ni jim težko zadati ran, nemogoče pa je doseči, da bi se te kdaj zacelile.

Bik

Bik je mojster pogrevanja zadev in kuhanja zamer. Zanj je izdaja veliko več kot zgolj izdaja. Je razočaranje in zanemarjanje zanj največje kvalitete: zaupanja.

Izdani biki se počutijo osramočeni, ponižani, žalost je neizmerna in slabe izkušnje nikoli niso pripravljeni pustiti za seboj.

Bik je mojster pogrevanja zadev in kuhanja zamer. FOTO: Eternalcreative/Gettyimages

Užaljen bik je jezen bik in te jeze ne more nič ublažiti, opozarja thoughtnova.com.