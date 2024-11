Slavna astrologinja: te tri znake čaka sijajen december

Tamara Globa je ena najbolj znanih astrologinj, ki vsak mesec niza kratke napovedi za prihajajoče obdobje.

Tako napoveduje, da tri astrološka znamenja čaka, vsaj s finančnega vidika, res uspešen zadnji mesec leta.

Oven

Ovni bodo po napovedi Tamare Globa uživali v nepričakovanih denarnih dobitkih. Ob tem se jim bodo odpirale številne možnosti po zaslugi katerih bodo lahko oplemenitili finančno stanje.

In to ne samo na kratek, temveč tudi na dolgi rok. Veselijo se lahko nagrad, poplačila dolga in donosnih naložb.

Astrologinja jim svetuje, naj bodo pogumni in odločni, hkrati pa tudi previdni, a naj zaradi morebitnega tveganja ne izpuščajo dobrih priložnosti.

FOTO: Gettyimages

Tehtnica

Decembra se tehtnicam na področju financ obeta neverjetno dogajanje. V pozitivnem smislu. Njihov šarm in magnetizem bosta pripomogla, da bodo navezale pomembne stike, ki jim bodo spremenili življenje in pomagali do finančnega uspeha.

Čakajo jih pozitivne spremembe tako na področju zasebnih kot poslovnih financ.

Globova jim svetuje, naj na delu aktivno sodelujejo z ekipo in razvijajo poslovna partnerstva, ki jim bodo v prihodnosti še kako koristila.

FOTO: Gettyimages

Kozorog

Kozorogom se decembra 2024 obeta finančni vrhunec leta, ki se poslavlja. Odpirajo se jim vrata do blagostanja, denar bo hitro pritekal na njihov račun.

Morda se jim nasmiha hitro napredovanje v karieri ali bodo deležni odličnih pogojev za širitev lastnega posla. Morda bodo v vir zaslužka spremenili hobi.

Astrologinja jim svetuje, naj poslušajo svoj notranji glas in naj modro ravnajo z denarjem, da bi maksimalno izkoristili vse ponujene priložnosti, piše žena.rs.