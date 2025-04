Šestletnik poklical policijo in prijavil zločin: našli so mrtvo Branko in krvavega Bobana

Po nalogu Višjega javnega tožilstva v Novem Sadu je bil v torek zvečer odrejen 48-urni pripor za 59-letnega Bobana T., ki je osumljen umora svoje partnerke Branke P. (40). Žrtev je bila lastnica arhitekturnega biroja, medtem ko je Boban delal na tržnici.

Po neuradnih informacijah je policijo poklical njun šestletni otrok, ki je bil priča grozljivemu dogodku. Po prepiru naj bi Boban zagrabil kuhinjski nož in večkrat zabodel nesrečno žensko. Nehal je šele, ko je izgubila zavest in padla na tla.

Tožilstvo se je oglasilo z izjavo: »V zvezi z dogodkom z dne 22. aprila 2025, ko je zvečer v Novem Sadu B. T. (59) odvzel življenje svoji zunajzakonski partnerki B. P. (40) z več vbodi z nožem, Višje javno tožilstvo obvešča javnost, da je dežurni tožilec prišel na kraj zločina, kjer je opravil ogled ter odredil zaseg vseh materialnih dokazov in sledi za nadaljnje analize in preiskave.

V sodelovanju s Policijsko upravo Novi Sad je bil osumljeni B.T. aretiran in zadržan za 48 ur, saj obstaja utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje umora, za kar je po kazenskem zakoniku Republike Srbije predvidena kazen zapora od pet do petnajst let.

Osumljenec bo v zakonskem roku priveden in zaslišan pred Višjim javnim tožilstvom v Novem Sadu. Tožilstvo bo nato v okviru preiskave izvedlo vse potrebne postopke za sprejetje pravilne in zakonite odločitve, o čemer bo javnost pravočasno obveščena,« so zapisali v sporočilu za javnost, poroča telegraf.rs.

