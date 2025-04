Novice svetujejo: kako in za koliko najenostavneje odpotovati na papežev pogreb?

Pogreb papeža Frančiška v rimski baziliki Marije Velike bo v soboto ob 10. uri, je potrdil Vatikan. To pomeni, da časa za priprave na pot ni veliko. Za pot po mestu se bo treba opremiti z veliko potrpljenja in v udobnih čevljih. Bazilika, kjer bo potekal pogreb, je od Vatikana oddaljena štiri kilometre.

1. možnost: z lastnim vozilom

Iz Ljubljane do Rima je okoli 750 kilometrov oziroma nekaj manj kot 8 ur vožnje z osebnim avtomobilom. Največji strošek, okoli 180 evrov za povratno pot, bo odpadel na strošek goriva. Spomnimo, to je v Italiji zelo drago in ob avtocestah neredko vidimo ceno celo prek 2 evra na liter, zato bo potrebno nekaj načrtovanja in iskanja cenejših alternativ v mestih ali ob regionalnih cestah. Ocena stroškov cestnin do Rima in nazaj je 103,40 evra. V Rimu bo treba avto nekje parkirati; na iskanje praznega mesta v središču raje pozabite, zato avto pustite na periferiji in se v center podajte z javnim prevozom ali prek spleta rezervirajte parkirišče v središču. V času, ko to pišemo, je še možno dobiti in rezervirati parkirno mesto v rimskih garažah. V okolici železniške postaje Termini je cena dnevnega parkiranja 18 evrov. Najbližje Vatikanu lahko parkirate za 35 evrov v parkirni hiši Saba.

Ocena stroška: 310 evrov za gorivo, cestnine in parkirišče.

Pot z avtom bo dolga 750 kilometrov. FOTO: Via Michelin

2. možnost: z letalom

Najudobneje je v Rim oditi z letalom, a na cenovno ugodne polete, kot smo jih vajeni z nizkocenovnimi prevozniki, kar pozabite. Zaradi jutranje slovesnosti boste v Rim morali pripotovati dan prej in nekje prenočiti iz petka na soboto.

Iz Ljubljane boste najudobneje leteli takole: v petek ob 10:50 z Letališča Jožeta Pučnika v Zürich in nato po kratkem postanku naprej v Rim, kamor boste prispeli ravno pravi čas za popoldanski spritz ob 14:15. V soboto boste po slovesnostih morali oditi na letališče ob 14:40 popoldan, kjer vas čaka polet nazaj v domovino prek Frankfurta.

Strošek: za opisani povratni let 606 evrov. Če želite v Rimu ostati dlje, bo treba seči globlje v žep, saj so cene letalskih kart zelo visoke, tudi prek tisočaka za večerni povratni let iz Rima. K strošku dodajte še nekaj malega za javni prevoz od letališča do mesta.

3. možnost: organizirano s potovalno agencijo

Ali ponujajo organizirano vodeno potovanje na papeževo poslednjo pot, smo vprašali pet največjih slovenskih turističnih agencij: Kompas, Palmo, Relax, Sonček in Intelekto. Do zaključka priprave članka so nam odgovorili iz Kompasa, Relaxa in Sončka: organiziranih avtobusnih izletov prek njihovih agencij ne bo.

Ima pa pripravljeno organizirano potovanje v Rim agencija Trud, ki je poznana po romanjih. Iz Ljubljane bodo startali v poznih petkovih večernih urah, tako da bodo v Rim prišli zgodaj zjutraj in se izognili največji gneči. Po končanih slovesnostih in molitvah v soboto popoldan sledi večerna vožnja proti domu.

Strošek: 159 evrov.

4. možnost: javni prevoz z avtobusom

Ko smo zjutraj preverjali proste sedeže na avtobusih iz Slovenije proti Rimu, smo jih na Flixbusu našli še kar nekaj. A tri ure kasneje so se razmere že spremenile: nekaj avtobusov je že popolnoma zasedenih, kjer so še prosta mesta, so se vozovnice podražile.

Trenutno je za direktno pot na voljo avtobus, ki iz Ljubljane starta ob 23:15 in v Rim pride ob 9:20, zato bo treba po prihodu res pohiteti do bazilike, kjer bo potekal pogreb. Cena je 80 evrov.

Če bi bili radi v Rimu prej, kar je pametno razmišljanje, boste na pot morali iz Ljubljane že v petek malce pred 17. uro, da bi v Rim prišli zjutraj ob 6:00. A vas tukaj poleg višje cene (90 evrov) čaka še presedanje. Pot nazaj bo najhitrejša s startom ob 21:20 iz Rima, ko vas bo avtobus v Ljubljano naravnost in brez presedanja pripeljal ob 8h zjutraj v nedeljo za 74 evrov.

Strošek: povratna vozovnica z vključenimi pristojbinami od 156 evrov naprej.

5. možnost: javni prevoz z vlakom

Direktne poti z vlakom iz Ljubljane do Rima ni. Najenostavneje bo, če se usedete na vlak EC 134, ki odpelje iz Ljubljane proti Trstu v petek ob 14:23. Tam presedete na vlak ICN 770, ki vas bo odpeljal do Rima, kamor boste prišli v soboto zjutraj ob 6:35. Pot nazaj bo bolj neugodna, saj boste v soboto ob 20:10 iz Rima morali najprej do Bologne, tam presedati za avstrijski Villach in nato od tam skozi karavanški predor do Ljubljane, kamor boste prišli v nedeljo ob 8:12 zjutraj.

Strošek: neznan, saj karte za navedeni termin prek spleta ni možno niti rezervirati niti kupiti. Smo pa prek avstrijskih železnic zasledili ceno 166 evrov za podobno potovanje v drugih časovnih terminih in z več presedanja.

Direktne povezave med Ljubljano in Rimom z vlakom ni. FOTO: Oebb

Kaj pa prenočevanje v Rimu?

Po pričakovanjih so se cene hotelskih namestitev v Rimu zelo povečale. Prek platforme Booking se še vseeno najde nekaj namestitev s prostimi posteljami. Nezahtevni gosti lahko pri zasebnikih iz sobote na nedeljo prenočite že za 115 evrov. Če želite hotel, bo tak z 1 zvezdico v bližini železniške postaje in z vključenim zajtrkom veljal od 153 evrov naprej, če želite biti blizu Vatikana, računajte s 294 evri za nočitev v hotelu s 4 zvezdicami.

Petzvezdični hotel Radisson z velnesom, zajtrkom in parkiriščem stane 553 evrov na noč. A pozor: kot je razvidno s platforme, se sobe hitro polnijo in ima večina nastanitev na voljo samo še posteljo ali dve. Zanimivost: najdražja hotelska suita vas bo tik ob vatikanskih zidovih v Vili Agrippina stala neverjetnih 6725 evrov na noč.

Strošek: od 115 evrov naprej za preprosto dvoposteljno sobo na noč.