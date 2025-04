Golob o interpelaciji vlade: »Gre za navaden politični teater«

Premier Robert Golob je v zagovoru pred poslanci ob interpelaciji vlade očitke predlagateljev iz SDS označil za lažne, sejo za politični teater, stranki pa očital blokado dela vlade. Orisal je vizijo države, ki sloni na štirih stebrih – socialni državi po meri ljudi, družbi znanja, gospodarski uspešnosti ter varnosti in odpornosti države.

Golob je v odgovoru na interpelacijo, ki jo je zoper vlado že drugič vložila SDS, dejal, da gre le za eno v nizu potez oziroma načina delovanja opozicije, ki se je začel z nastopom aktualnega sklica parlamenta in ima en sam cilj: zavlačevanje in blokado.

Po njegovih besedah bi lahko 14 ur, kolikor jih je na voljo za današnjo razpravo, bolje porabili s sprejemanjem ukrepov za ljudi. »Kdo še ima privilegij, da 14 ur v službi porabi za mlatenje prazne slame? Če bi imeli pogum, bi ga nadgradili s sklepom, ker nimate poguma, jih boste porabili za nič. In ugled politike v javnosti bo še dodatno padel,« je bil oster Golob. SDS je kot nosilki treh preteklih vlad očital tudi, da ko bi lahko, ni naredila »ničesar, o čemer bi danes pametovali«.

Med takimi ukrepi je naštel tudi referendum o dodatku za pokojnine umetnikov. Referendum, ki bo stal 6,7 milijona evrov, zato da se bo morda štirim umetnikom in kulturnikom preprečilo, da bi prišli do boljše pokojnine, pri čemer bo letni strošek teh nekaj čez 60 tisočakov. »Včasih bi rekli 'za en zrezek bi ubili vola'. Ker jih ne zanima davkoplačevalski denar ali učinkovitost delovanja, ampak izključno samo grobi populizem,« je dejal.

Vladi očitajo, da samo obljublja in govori neresnice

Ker v interpelaciji vladi očitajo, da samo obljublja in govori neresnice, je naštel nekaj neresnic, ki so se po njegovih besedah izkazale za resnico. Spomnil je na uvedbo košarice za spremljanje inflacije, ki da so jo v opoziciji pospremili s posmehom, a je čas »pokazal, da ima Slovenija eno najnižjih inflacij«, sosedje pa kupujejo hrano v Sloveniji.

V primeru poplav so mu očitali, da je napovedal gradnjo hiš za prizadete, a jih vlada po njegovih besedah ni gradila, ker je prisluhnila oškodovancem, ki so se odločili za odškodnine. »Smo pa izplačali rekordne odškodnine,« je dejal.

Prav tako je spomnil na svarila ob začetku stavke zdravnikov, ki kljub temu, da zdravniki še vedno stavkajo – »in verjetno bodo stavkali še naslednji mandat, ker čakajo naslednjo vlado Janeza Janše« – ne povzroča več zastojev v sistemu in ne tesnobe pri ljudeh. Golob se je sicer danes tudi zahvalil DZ, da je vnovič potrdil enega ključnih zakonov te vlade – zakon o zdravstveni dejavnosti, ki prinaša razmejitev javnega in zasebnega zdravstva.

»Razbili« so tudi posmehovanja o superračunalniku, kjer je Sloveniji uspelo pridobiti 67,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Štirje stebri do leta 2030

Predstavil je tudi, kako vidi Slovenijo do leta 2030. Vlada bo v naslednjem mandatu, če bo dobila zaupanje volivcev, to gradila na štirih stebrih. Najpomembnejši je socialna država po meri Slovenk in Slovencev, kjer je po njegovih besedah pomembno, da gradimo družbo, v kateri lahko vsak razvija svoj potencial, hkrati pa skrbimo za najšibkejše.

Drugi steber je gradnja države in družbe znanja. Ob tem je izpostavil, da so se prvič lotili gradnje celotne verige znanja, od vrtca pa do inovacij in gospodarstva naenkrat tudi z bistveno večjimi vlaganji.

Tretji steber je gospodarstvo in konkurenčnost Slovenije, ki se začne pri gradnji okolja, v katerem se lahko razvija gospodarstvo z normalnim tempom. Obenem je treba pospešiti vlaganja tudi v investicije, je dejal in izpostavil tuje investicije v Sloveniji na področju farmacije in avtomobilske industrije.

Četrti steber sta obramba in varnost, kjer želijo postaviti sistem, »ki bo znal vsakega od nas opolnomočiti, da bo v primeru naravne ali pa humanitarne nesreče znal priskočiti na pomoč svojemu bližnjemu«. Tako je med drugim spomnil na vlaganja v opremo civilne zaščite in nakup letal za gašenje iz zraka.

Predlagatelji interpelacije

Poslanci SDS so interpelacijo vložili zaradi premierjeve izjave, da je druga vlada Janeza Janše leta 2012 ob izpeljavi tedanje pokojninske reforme pomembno znižala odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove. Iz tega po Golobovih besedah izhaja problem zdajšnjih upokojencev. V SDS premierju očitajo namerno in zavestno širjenje laži.

Predlagatelji interpelacije sklepov za zdaj niso predlagali, lahko pa to storijo do zaključka 14-urne razprave.

To je sicer že deseta interpelacija v aktualnem mandatu in druga zoper celotno vlado.