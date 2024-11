Veseli december po Sloveniji

Najslajše slovensko mesto

Čarobno decembrsko vzdušje v Radovljici bo tudi letos očaralo vse obiskovalce, so prepričani v lokalni turistični organizaciji: »Staro mestno jedro, ki velja za eno najlepših v Sloveniji, bo tradicionalno krasilo bogato okrasje iz naravnih materialov in lučke, pod katerimi bodo ves mesec potekali veseli dogodki. Sprehod po trgu bodo popestrila poslikana okna starih hiš in nove unikatne figure jaslic v naravni velikosti, delo domačega umetnika Nikolaja Mašukova.« Prizorišče živahnega dogajanja bo Linhartov trg, kjer bodo 1. decembra s prižigom prazničnih luči, Miklavževim sejmom, koncertom skupine Manouche in kulinarično tržnico Okusi Radol'ce vstopili v praznični čas.

»Okusi Radol'ce nas bodo s svojimi lokalnimi dobrotami razvajali tudi na koncertih Batista Cadillac (20. 12.) in Masayah (27. 12.). Darila za praznično obdarovanje boste lahko poiskali v Radovljiški graščini na Miklavževem sejmu (1. 12.) in ARTish sejmu (15. 12.) ter na rokodelskih sejmih, ki bodo ob koncih tedna potekali na trgu. Sejmu se bodo z atraktivnimi predstavami občasno pridružili domači in tuji ulični umetniki, ki gostujejo na mednarodnem zimskem festivalu uličnega gledališča Ana Mraz (21., 25., 26., 30. 12.). V decembru se boste lahko udeležili tudi zanimivih kulinarično obarvanih delavnic, ki vas bodo popeljale v svet čokolade, medu, medenjakov, vina in vrhunske kulinarike,« sklenejo v Radovljici. Omenimo še, da lahko izlet v Radovljico združimo z obiskom Alpskega smučarskega muzeja Elan in Muzeja jaslic na Brezjah, ki hrani več kot 450 različnih jaslic z vseh koncev sveta. Koristna je lahko tudi informacija, da je naše najslajše mesto hitro in preprosto dostopno z vlakom in avtobusom.

Lučke ob smaragdni reki

Praznično vzdušje ob smaragdni Soči bodo ustvarili različni sejmi in v luči odeti največji kraji v njeni dolini: Bovec, Kobarid in Tolmin. Svojevrsten vrhunec decembrskega dogajanja pa bo že tradicionalni mednarodni filmski festival, 17. BOFF – Bovec Outdoor Film Festival, ki bo potekal med 27. in 30. decembrom. Festival v ospredje postavlja teme o športu, naravi in ekologiji in na velikem platnu prikaže več kot 20 filmov. »Poleg filmskih projekcij se lahko obiskovalci udeležijo zanimivih predavanj, seminarjev in razstav. Organizirane so tudi delavnice v naravi, ki ponujajo posebno outdoor doživetje. Namen in cilj prireditve je promoviranje športa in zdravega življenja ter druženje in soustvarjanje,« pravijo v javnem zavodu Dolina Soče.

Vesolje življenja v Ljubljani

Praznično dogajanje v Ljubljani se začenja v petek, 29. novembra, s prižigom novoletnih luči in odprtjem sejma z darilno in gostinsko ponudbo. Kot pravijo v Turizmu Ljubljana, je tema letošnje okrasitve Vesœlje življenja in poudarja njegovo dragocenost ter spodbuja spoštljivo sožitje vseh živih bitij. »Tradicionalni del decembrskega programa bodo Miklavžev sprevod, Čarobni gozd z otroškimi ustvarjalnimi delavnicami, božični koncert pred mestno hišo, nastopi lajnarjev, predstave uličnih gledališč, sprevodi Ledene kraljice in dedka Mraza. Ta bo novoletnim željam otrok prisluhnil tudi v svoji koči v parku Zvezda. Dogajanje bo popestril še bogat koncertni program na različnih prizoriščih z nastopi domačih in tujih glasbenikov,« napovedujejo predstavniki glavnega mesta.

Fantazima na Obali

Koprčani in obiskovalci našega pristaniškega mesta veseli december preživijo v znamenju Fantazime, ki tokrat obeta kar nekaj novosti. Tako so povečali Zimsko vasico na Carpacciovem trgu, ki bo letos še bolj žarela z novimi svetlobnimi postavitvami in praznično dekoracijo, na voljo pa bo še bolj razširjena kulinarična ponudba. Večje bo tudi drsališče z najlepšim razgledom, ki se bo letos raztezalo kar od trga pri nekdanji pomorski upravi in vse do mandrača. Letošnja novost bo tudi povezovalna proga za vožnjo z avtomobilčki.

»Zabava za najmlajše se bo z drsališča lahko nadaljevala na bližnjem Ukmarjevem trgu, ki bo letos prvič v celoti rezerviran za zabaviščni park,« sporočajo iz lokalne turistične organizacije in omenijo še eno novost za mlade obiskovalce Fantazime. Gre za devet izložb v Čevljarski ulici in eno na Prešernovem trgu v knjigarni Libris, ki jih bodo krasile atraktivne postavitve z zimzelenimi ilustracijami Jelke Reichman ter otroško poezijo uveljavljenih slovenskih avtorjev. Silvestrovanje na prostem bo spremljala zasedba Tabu.

Praznično v Vipavski dolini

Nekateri kraji v Vipavski dolini in na Goriškem med božično-novoletnimi prazniki vabijo k ogledu jaslic. Čudovita krščanska tradicija upodabljanja bibličnih zgodb je v zadnjih desetletjih stopila iz cerkva in intime domovanj tudi na ulice. V prelepa doživetja jaslic danes vabijo kraji, kjer domačini jaslice postavljajo pred hišami, v oknih in na posebnih razstavah. Po ulicah srednjeveškega Vipavskega Križa, med mostovi v Vipavi in v središču vasi Tabor nad Dornberkom boste v soju prazničnih lučk lahko občudovali izvirne postavitve jaslic. Na Sveti Gori in v Vipavskem Križu prav tako pripravljajo razstavo jaslic. V Vipavskem Križu bodo na ogled od 21. decembra; na ta dan bo tam potekal tudi Festival penin.

Veseli december v Novi Gorici se bo začel 1. decembra ob 17. uri s prižigom lučk s skupino Bepop na Bevkovem trgu, kjer bosta vse do 5. januarja 2025 postavljena drsališče in Goriški hram, šotor z gostinsko ponudbo. Praznični sejem na istem trgu pa bo odprt med 13. in 23. decembrom. Skoraj vsak petek in soboto bodo potekali tudi glasbeni nastopi, ki bodo vrhunec doživeli s silvestrovanjem z Zvito feltno na velikem odru na Kidričevi ulici.

Živahno bo tudi v Ajdovščini, kjer bodo prav tako 1. decembra prižgali praznično okrasitev na dogodku Prižgimo luči, ob katerem bo potekal še dobrodelni šolski sejem. Božični sejem bo med 20. in 22. decembrom na Lavričevem trgu, kjer se bodo zvrstili tudi trije koncerti – zadnji bo na silvestrovo, ko bodo nastopili Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.

Božična čarovnija na Štajerskem

»Čarobni Maribor bo letos vključeval vse pomembnejše kulturne ustanove in organizatorje prireditev v mestu. Okoli 15 partnerskih ustanov načrtuje v 34 dneh letošnjega Čarobnega Maribora več kot 70 dogodkov,« sporočajo iz lokalne turistične organizacije.

Organizatorji pripravljajo program dogodkov in prazničnih vsebin na različnih lokacijah v mestnem jedru. Prižig lučk bo v četrtek, 28. novembra 2024, ko bo vrata odprla tudi božična vas na Glavnem trgu; tukaj bo obiskovalce spet navduševalo veliko panoramsko kolo, najmlajše pa praznični vrtiljak. »Na Zavodu za turizem Maribor smo sredi priprav na dogajanje na Trgu Leona Štuklja, kjer bodo obiskovalcem na voljo gostinska ponudba ter koncerti z velikim silvestrovanjem. Ob že uveljavljenih lokacijah bo letošnje prizorišče tudi Kulturna četrt Minoriti, na novo bo okrašen Trg Najstarejše trte na prenovljenem Lentu,« še povedo v Mariboru.

Pravljično na Ptuju

»Decembra se najstarejše slovensko mesto prelevi v čarobno Ptujsko pravljico, ki bo pod sloganom Ptujčani za Ptuj prinesla praznični utrip in prijetno vzdušje ter obiskovalce navduševala s predvsem lokalnim glasbenim programom, otroškimi animacijami ter unikatnimi darili na Pravljičnem sejmu,« pravi Matic Ber, direktor Javnega zavoda za mladino, šport in turizem Ptuj, in doda: »Razvajali vas bomo z mamljivo ponudbo, saj bo zadišalo po prazničnih dobrotah, čaju in kuhanem vinu. Otroke bosta navdušila tudi Pravljično drsališče in vrtiljak. Na okrašenih ulicah boste našli čudovite točke za ustvarjanje spominov. Vabljeni v pravljico, ki jo pripravljamo Ptujčani za praznične trenutke domačinov in obiskovalcev, ujetih v očarljivost prazničnega Ptuja in toplino mesta.«

