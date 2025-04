To so posnetki iz Istanbula, ki ga je streslo več potresov (VIDEO)

Širše območje Istanbula je danes streslo več potresov. Po podatkih turškega urada za obvladovanje naravnih nesreč (Afad) je imel najmočnejši magnitudo 6,2. Poročil o žrtvah in škodi zaenkrat ni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po podatkih agencija Afad so bili epicentri potresov na različnih točkah v Marmarskem morju. Čutili so jih tudi v središču največjega turškega mesta, kjer so se ljudje iz hiš in stanovanj zatekli na ulice.