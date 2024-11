Ta horoskopska znamenja se vedno znova vračajo k bivšim

Za nekatera horoskopska znamenja preteklost ni preteklost – je nenehna priložnost za »kaj, če«. Medtem ko drugi v ljubezni zlahka obrnejo novo stran, se ta štiri znamenja preprosto ne morejo upreti vrnitvi k bivšim partnerjem.

Morda je to nostalgija, morda nogotovost ali pa preprosto verjamejo v drugo priložnost. Poglejmo, kdo so ti astrološki mojstri povratka in zakaj trkajo na vrata preteklosti.

Rak

Raki so znani po svoji čustvenosti. FOTO: Shutterstock

Raki so znani po svoji čustvenosti in globoki povezanosti s preteklostjo. Ko se zaljubijo, se zaljubijo iskreno in z vsem srcem, zato težko izpustijo osebo, ki so jo nekoč imeli za »sorodno dušo«. Njihov dnevnik verjetno vsebuje vse spomine na razmerje – od vstopnic za kino do sporočil, ki jih nista nikoli izbrisala.

Raki se vračajo k bivšim, ker verjamejo, da si prava ljubezen zasluži drugo priložnost. Le kdo bi zavrnil toplino njihovih objemov in obljubo, da bo tokrat vse bolje?

Tehtnica

Tehtnice obožujejo ljubezen. FOTO: Shutterstock

Tehtnice obožujejo ljubezen – in to filmsko, popolno ljubezen. Ko se razmerje konča, ostane njihovo srce še dolgo navezano na nekdanjega partnerja, saj so v tem odnosu videli tisto harmonijo, ki je zanje tako pomembna. K bivšim se vračajo, ker verjamejo, da se da vse rešiti s pogovorom, kompromisom in romanco.

Tehtnica »zmoremo znova« prihaja s šopkom vrtnic in seznamom ljubezenskih balad, kajti če kdo ve, kako očarati bivšega, je to tehtnica.

Škorpijon

Škorpijoni močno ljubijo. FOTO: Dddd Shutterstock

Škorpijoni močno ljubijo, a ko gre kaj narobe, lahko njihova strast postane obsedenost. Čeprav se bo na zunaj zdelo, da so premagali vse, se jim bo v notranjosti vrtel film 'kaj bi lahko bilo'. Škorpijoni se pogosto vračajo k bivšim zaradi potrebe po nadzoru – želijo se prepričati, da imajo še vedno moč nad svojimi preteklimi ljubeznimi.

Vendar njihova magnetna privlačnost in sposobnost, da v vsak pogovor vnesejo strast, pogosto povzroči, da se bivši vračajo k njim.

Ribe

Ribe so večni romantiki. FOTO: Fizkes/shutterstock

Ribe so večni romantiki, ki verjamejo v srečne konce, ne glede na to, kolikokrat so si zlomili srce. Pavze ne vidijo kot konec, ampak kot »kratek oddih«. Njihova nagnjenost k sanjarjenju jih pogosto vrne v naročje bivših, saj verjamejo, da bo tokrat drugače.

Ribe so prepričane, da ljubezen premaga vse, njihov nežen pristop in neskončna empatija pa jih delata neustavljive – tudi tistim, ki so jih nekoč izpustili, poroča index.hr.

