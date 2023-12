Najbolj seksi ženske so rojene v teh petih astroloških znakih

Astrologija se ukvarja z različnimi lastnostmi in kvalitetami posameznikov rojenih v dvanajstih astroloških znakih.

Kljub temu da je koncept seksapila dokaj individualne narave (kar se zdi seksi nekomu, ni nujno takšno tudi za drugega), imajo ženske, rojene v določenih astroloških znakih vendarle nekaj več lastnosti, ki pritičejo nekomu, za katerega bi večina rekla, da je seksi.

Njihov šarm in zapeljiv nastop očarata domala vse, v teh znakih pa so, po pisanju portala Miss7, rojene najbolj seksi ženske.

Zapeljiva škorpijonka

Rojenim v znamenju škorpijona vladata planeta Mars in Pluton, zato jim med astrološkimi znaki pripada prvo mesto po seksapilnosti.

Imajo prirojeno magnetno privlačnost, obdaja jih avra intenzivne zapeljivosti. To so hkrati močne in skrivnostne ženske, očarajo z dejanji in videzom ter se jim v večini primerov ni mogoče upreti.

Škorpijonke imajo prirojeno magnetno privlačnost, obdaja jih avra intenzivne zapeljivosti. FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Premorejo izjemno strast, so čutne in vroče-hladne, kar je še en njihov draž. Vse to so lastnosti, zaradi katerih rojene v znamenju škorpijona druge k sebi privabljajo, kot svetloba privablja nočne metulje.

Karizmatična levinja

Levinjam vlada jim sonce, zato ni čudno, da oddajajo posebno, toplo energijo, zaradi katere se ni mogoče upreti njihovemu šarmu.

One brez posebnega truda očarajo z gracioznostjo in bleščečo karizmo. Premorejo veliko energije in visoko samozavest, kar samo še poveča njihovo privlačnost.

Imajo prirojen smisel za dramo ter v življenju vsakega, ki ga spoznajo, pustijo opazno sled.

Privlačnost levinj se skriva v njihovi samozavesti, toplini in sposobnosti razsvetliti vsak prostor, v katerega vstopijo.

Privlačnost levinj se skriva tudi v njihovi samozavesti. FOTO: G-stockstudio/Gettyimages

Čudovita tehtnica

Zaradi vladavine Venere, planeta ljubezni in lepote, premorejo tehnice izjemen šarm.

Njihova neverjetna lepota skupaj s prirojenim smislom za estetiko ter harmonijo so zaslužni, da sodijo ženske, rojene v tem znaku, med najbolj seksapilna znamenja horoskopa.

Tehnice so po naravi mirne, sposobne so oblikovati skladne odnose in to med drugim pripomore k njihovi privlačnosti.

Imajo izjemen okus, ostro oko za vse lepo in nežno, so gracioznega obnašanja, zaradi tega brez napora pritegnejo veliko pozornosti.

Privlačna bikica

Tudi rojenim v znamenju bika vlada planet Venera, hkrati jih krasi brezčasna lepota, zaradi katere so tako zanimive.

Ob tem rojene v tem zemeljskem znaku odlikuje nekakšna mističnost, zaradi katere privlačijo druge. Bikice so znane še po predanosti in zvestobi, kar še poveča njihovo seksapilnost.

Njihova mirna in stabilna narava v kombinaciji z ravno pravim odmerkom ekstravagance ustvarja kombinacijo, ki brez težav osvaja vse v njihovi prisotnosti.

Privlačnost bikice je tudi v njeni sposobnosti, da zna ustvariti prijetno okolje, v katerem so stimulirana vsa čutila.

Bikice v sebi združujejo kombinacijo lastnosti, zaradi katerih so v očeh drugih seksi. FOTO: Gettyimages

Očarljiva ribica

Zaradi vladavine Neptuna, planeta sanj in domišljije, ribice posedujejo skoraj nezemeljski šarm, ki očara druge.

Premorejo skrivnostno privlačnost, ki se ji je zelo težko upreti. V tem znaku rojene ženske so čustvene in zelo empatične.

Zaradi sanjave narave so neverjetno poželjive in za druge zelo zanimive. Seksapilnost rib se skriva v spodobnosti ustvarjanja čustvenih vezi, ki vedno nadvladajo telesno privlačnost.