Patrick Dempsey v krvavi grozljivki, ki je navdušila kritike

Nova krvava grozljivka, po kateri boste dvakrat premislili, ko se vam bo naslednjič mudilo na lov za popusti – ali na večerjo.

Črni petek, ki bo pri nas na sporedu od 7. decembra, je popoln zaključek prodajne mrzlice, ki se preliva v naslednje tedne z velikimi in mikavnimi popusti, saj so glavne žrtve te krvave grozljivke ljudje, ki so v Ameriki povzročili nemire ob odprtju priljubljenega črnega petka.

FOTO: Con Film

Satirični, smešni, a obenem surovi in neprizanesljivi Črni petek, ki ravno danes doživlja svojo premiero v Ameriki, je klasična slasher grozljivka s sodobnim pridihom. Film je od kritikov, ki jih združuje znameniti portal Rotten Tomatoes, že prejel 86 % pozitivnih ocen, in kot vemo, so takšne grozljivke občinstvu navadno celo bolj všeč kot kritiki.

Prvi napovednik filma dinamično prehaja od prisrčne očarljivosti običajnega ameriškega mesteca do srhljivih prikazov serijskega morilca, ki pripravlja svoje žrtve na najbolj grozljivo večerjo doslej. Potem ko se nemiri na črni petek končajo tragično, začne skrivnostni morilec, ki ga je navdihnil zahvalni dan, sejati grozo po Plymouthu – mestu, od koder izvira ta praznik. Potem ko enega za drugim ugrabi prebivalce mesta, razkrije še bolj zlovešč počitniški načrt. Bo mesto našlo morilca in preživelo praznike – ali bodo vsi postali gostje pri njegovi izprijeni praznični mizi?

Režiser filma je Eli Roth, ki je znan po dodelanih krvavih grozljivkah, kot so znamenite Koča strahu, Krvavi hostel, Krvavi hostel 2 in erotični triler Tok tok s Keanujem Reevesom in Ano de Armas. V glavnih vlogah igrajo Patrick Dempsey (serija Talenti v belem, prihajajoči Ferrari Michaela Manna), Milo Mannheim (trilogija Zombiji, drugouvrščeni v plesnem TV-tekmovanju Dancing with the Stars) in Addison Rae, ena najbolj popularnih tiktokeric današnjega časa.

Revija People je Patricka Dempseyja nedavno razglasila za najbolj seksi moškega leta 2023, Milo Mannheim se pojavi v videospotu »Feather« Sabrine Carpenter, ameriške pevke in igralke iz znanih Disneyjevih serij, ki je letos odpirala koncerte Taylor Swift na vsej turneji Era – najdonosnejši glasbeni turneji katere koli pevke doslej, Addison Rae pa je nedavno podpisala pogodbo z Netflixom in tako uspešno zakorakala v filmske vode.

Črni petek bo v kinematografih od 7. decembra, do takrat pa vam želimo dober tek in obilo nakupov!

Naročnik oglasne vsebine je Con film