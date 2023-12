Darilo naj bo zapeljivo

PODARJANJE erotičnih igračk in seksi daril je lahko zelo simpatično, vendar je pri tem najpomembneje, da se zavedamo, da ni vse za vsakogar. A za nekoga je!

Upoštevajte značaj

Če je oseba bolj zavrte narave, se ljubi v temi in je sramežljiva, naj bo erotično darilo diskretno. Za ženske pridejo v poštev seksi romani, masažna olja, dišeče sveče, svilena halja ... Moški, ki ga zapeljujete in se ne zna upreti vašim čarom, bo cenil steklenico dobrega vina, na katero lahko mirne duše napišete sporočila, kaj vse bi počeli z njim. Če to storite v hotelski sobi, še toliko bolje.

Prvo takšno darilo

Če prvič kupujete erotično igračko za partnerja, naj bo nevsiljiva in naj bo samo del darila. Drugi del ste vi s svojo očarljivostjo, morda zamisel za seksi poker ... Z jagodami in penino ne boste zgrešili. Črno-bela erotična fotografija ni nikoli strel v prazno.

Izbira je pestra, a naj bo prava! FOTO: Irina Kozmova/Getty Images

Presenečenje

Če s partnerjem še nikoli niste poskusili erotične igračke, pa se imata v postelji odlično in bi radi dogajanje še začinili, je čas, da zberete pogum. Erotična igračka naj bo elegantna in zapeljiva ter ne preveč zahtevna, da se partner ne bo počutil stisnjenega v kot. Vibrator je dovolj zabaven za začetek, tako tudi lisice ali svilen trak za prevezo ... Dovolj, da klasiko nekoliko poživite.

Perilo

Moški, ki bi radi drago obdarili s perilom po svoji izbiri, so na najboljši poti, da se strašno zamerijo, pa ne zaradi okusa, ampak zato, ker običajno zgrešijo velikost. Če je premajhno, bo ženska morala priznati, da nosi večjo številko, in bo užaljena. Če je preveliko, jo bo skrbelo, kaj si partner misli o njeni postavi. Moški naj tako preveri najmanj tri komplete njenega spodnjega perila, preden se odpravi po nakupih, ali, še bolje, jo povabi v trgovino in ji prepusti izbiro. N