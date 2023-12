Slika, ki izdaja, kakšen ljubimec ste

Vas zanima, kakšen ljubimec ste oziroma katere kvalitete pri vas v postelji in v razmerju nasploh izstopajo?

Torej izberite eno od štirih fotografij. Tista, ki vas najbolj pritegne odkriva, v katero od štirih kategorij ljubimcev sodite.

Izberite enega od štirih posnetkov in preverite, kaj to pove o vas. FOTO: 24.sat.hr

Slika številka ena: miren ljubimec

Ste umirjeni in na vse okoli sebe delujete pomirjujoče. Prisegate na zaupanje in zvestobo, te lastnosti pri partnerju najbolj cenite. Niste sicer spontani, potrebujete kar nekaj časa, da se privadite na nove ljudi, a ko enkrat podarite srce, ga podarite za vedno.

Tudi med juhami niste najbolj nagnjeni k eksperimentiranju, prisegate na preverjene prakse, le težko sprejemate novosti, a ste izjemno pozorni ter ljubeči, kar na koncu pretehta dejstvo, da je seks z vami včasih malo dolgočasen in predvidljiv.

Slika številka dve: skrivnosten ljubimec

Nikoli na prvo žogo ne odkrijete vsega, zato ste v očeh drugih skrivnosti in zelo zanimivi. Ste strastni, privlačni in le redko pokažete svojo pravo naravo.

V odnosih se nekoliko plašni, strah vas je, da bi bili prizadeti, zaradi strahu pred zavrnitvijo ne dajate radi pobud. Na začetku odnosa ste zadržani z vidika spoznavanja, ko (če) se zveza začne, praviloma niste vi tisti, ki predlaga seksi igrice.

A ko se enkrat ujamete v vrtinec strasti, partnerja presenetite z domiselnostjo, ki je zaradi vašega obnašanja nasploh, med rjuhami pač ni pričakoval.

Slika številka tri: brezpogojna ljubezen

Za vas bi lahko rekli, da hrepenite po idealni zvezi z idealno osebo, kakršno ste si zamislili že daleč nazaj. Prisegate na romantiko, kot jo poznate iz filmov, veliko vam pomeni izkazovanje ljubezni z darilci, cvetjem, gestami, besedami.

Ste dobrodušni, darežljivi, za tistega, ki ga ljubite, ste pripravljeni storiti domala vse, tudi v postelji. Užitek ljubljene osebe je za vas na prvem mestu.

Res je, da imate visoka merila in ideale ter ste zato neredko razočarani, a to vam ne vzame volje po iskanju tiste prave, pravljične ljubezni in seksa, ki vedno predstavlja ognjemet.

Slika številka štiri: strasten ljubimec

Za vas v življenju glavno vlogo igra strast. Brez nje preprosto ne morete. In ko ta v zvezi zvodeni, iščete drug vrelec tega življenjskega gonila.

Imate pestro seksualno življenje, vi ste tisti, ki med rjuhami zna popestriti zadeve, vaše bogate izkušnje so neprecenljive.

Z vami je zabavno, ni pa dobro v vašem objemu sanjariti o dolgi zvezi. Da, za seboj puščate veliko zlomljenih src.