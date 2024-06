Bodite pripravljeni, 29. junija prihaja retrogradni Saturn in z njim karmične lekcije

29. junija gre Saturn v retrogradno fazo in bo v znamenju rib, kar simbolizira naša globoka, ne vedno zavestna čustva. V astrologiji je to znamenje odgovorno za fantazije, nezavedno, božansko, ko se Saturn giblje skozenj, pa nas prisili, da prilagodimo svoj fokus in z večjo treznostjo pogledamo na vse, kar se nas dotika.

Saturnovo retrogradno gibanje bo tokrat potekalo od 29. junija do 15. novembra. Dejstvo je, da ta planet vlada jasnosti in ravnovesju, zato lahko njegova retrogradna faza pomaga razkriti nekatera vprašanja, povezana z duhovno rastjo in čustvi. Na primer, če z nečim v razmerju niste zadovoljni, se boste morali soočiti s potrebo po globokem pogovoru s partnerjem.

Kaj storiti glede tega? Sprejmite nepovratnost sprememb, ki se morajo sprožiti. Saturn v ribah je odmik od praznega, zato se bo veliko ljudi v retrogradnem obdobju odločalo za prekinitev ali konec zvez.

Ribe so znamenje duhovnosti, Saturn pa planet karmičnih lekcij. Njegova retrogradna faza bo od nas zahtevala duhovno zavedanje, ko bodo vaša vera in skrite fantazije prišle na površje, piše stil.kurir.rs.

Retrogradni Saturn v ribah in mrk 18. septembra

Če nas bo poletno obdobje retrogradnega Saturna prisililo, da se posvetimo družinskim zadevam in nepremičninskim vprašanjem, potem nas jeseni čaka pravi čustveni vihar.

Dejstvo je, da bo 18. septembra prvič po 9 letih mrk v ribah, v katerem bo sodeloval Saturn.

Ko retrogradni planet sodeluje pri mrku, človeka popolnoma popelje nazaj v preteklost in mu omogoči videti tisto, česar ni želel videti. Na površje bo prišlo nekaj osebnega čustvenega nelagodja, bolečine, trpljenja in občutkov osamljenosti, a je lahko vse to tudi močna terapija. To pomeni, da lahko Saturn v življenje vsakega človeka pripelje pomembnega prijatelja, psihologa, učitelja ali daljnega sorodnika, dialoge, ki bodo postali hrana za dušo.