Astrolog, za katerega velja, da nikoli ne zgreši, trdi, da bo imelo to znamenje poleti noro srečo

Konec maja prinaša posebne astrološke dogodke, ki bodo vplivali na vsa znamenja in prinesli val sreče in pozitivne energije. Eno astrološko znamenje bo izstopalo in doživljalo uspehe na vseh področjih, trdi znani ruski astrolog Pavel Globa, ki pravi, da bo konec maja najuspešnejši del leta.

Srečneži so raki

Raki, znani po svoji čustvenosti in intuitivnosti, bodo to poletje doživeli vzajemna čustva ljubezni, trdi Globa. Vse, kar so pričakovali od posebne osebe, se bo uresničilo, odnos pa bo šel v pozitivno smer. Ta harmonija je lahko v ljubezenskem ali poslovnem odnosu.

Projekti, s katerimi so se ukvarjali v prostem času, bodo zdaj dobili priložnost za uspeh.

Ustvarjalnost je dragocena vrlina, in to bodo raki spoznali v zadnjih dneh maja. Na subtilen način bodo popravljali odnose z osebo, s katero so imeli nesoglasja, saj bosta obe strani pripravljeni na iskren pogovor in kompromis.

Kaj pa čaka druga znamenja?

Pavel Globa je predstavil svoje napovedi tudi za druga znamenja za konec maja 2024 in razkril, kaj jih čaka v tem obdobju.

Oven

Ovnom svetuje več pozornosti do partnerja in negovanje odnosa, da bi se izognili resnejšim konfliktom. Ohranjanje ravnovesja v odnosu bo zanje ključno.

Bik

Konec maja bodo biki pred velikimi izzivi, predvsem v karieri. Mnogi bodo prisiljeni sprejemati težke odločitve, usklajevati poslovno in zasebno življenje.

Dvojčka

Dvojčki lahko pričakujejo nova poznanstva, predvsem romantične narave, z možnostjo prave ljubezni. Tisti, ki so že v zvezi, bi morali delati na veščini izogibanja konfliktom, da bi ohranili harmonijo.

Lev

Levi bodo imeli izjemno aktiven mesec, ki zahteva stalno pozornost in trdo delo, da bi dosegli želeni uspeh in ostali na vrhu.

Devica

Device bodo morale ohraniti ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Njihov pristop k delu bo zahteven, vendar je pomembno, da ne zanemarjajo lastnih interesov in ne pritiskajo na partnerja.

Tehtnica

Tehtnice se bodo soočale z morebitnimi prepiri v družini in s partnerjem, zato jim svetuje, da delajo na svojih komunikacijskih sposobnostih in taktnosti, da bi vzpostavile normalno interakcijo in se izognile konfliktom.

Škorpijon

Škorpijoni naj bodo previdni in se izogibajo dajanju obljub, ki jih ne morejo izpolniti, da se izognejo neprijetnim situacijam in ohranijo integriteto, piše zena.blic.rs.

Strelec

Strelci lahko pričakujejo srečanja s preteklostjo, ki bi lahko prinesla zanimive in pomembne lekcije.

Kozorog

Kozorogi imajo možnost sklepanja novih poznanstev, ki lahko odprejo nova obzorja tako v zasebnem kot v poslovnem življenju.

Vodnar

Vodnarje čaka zanimivo poletje in nova poznanstva. Če imajo startup ali delajo na novih tehnologija, lahko pričakujejo uspeh, a le če se ne bodo bali.

Ribi

Ribe bodo uživale v novih poslovnih priložnostih. Končno bodo dobile priložnost, da pokažejo svoje sposobnosti in so opažene.