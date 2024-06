22. junija se začenja poseben astrološki fenomen: njegova moč tem znakom prinaša ogromen preobrat

22. junija nas čaka prva polna luna, ki bo v znamenju kozoroga in na drugi stopinji tega znamenja, naslednja polna luna, ki bo na nebu 21. julija, bo prav tako v znamenju kozoroga in na 30 stopinjah. To nakazuje, da se vesolje pridno osredotoča na vse, za kar je odgovorno znamenje kozoroga: status, kariero in družbeno vlogo. To vključuje odločitve v zvezi s poroko in ločitvijo, odhodom ali spremembo kariere, pridobitvijo državljanstva in podobno.

Zanimivo je, da je kozorog znamenje, ki se nahaja točno na presečišču karmičnih vozlov v ovnu in tehtnici, kar pomeni, da se bo v trenutkih polne lune 22. junija in 24. julija na nebu oblikoval aspekt velikega križa.

Prinesel bo situacije, ki nam bodo popolnoma spremenile življenje, postavil nas bo na razpotje, odločiti se bomo morali, kam se bomo obrnili.

To je pet znamenj, na katere bo redki astrološki pojav imel največji vpliv.

Oven

Astrološki fenomen bo ko strela udaril v vaše življenjeske cilje in status. To pomeni, da lahko sprejemate odločitve v zvezi s statusom svojega razmerja (poroka ali ločitev), pa tudi glede tega, kje boste nadaljevali svojo kariero. Vaš vladar v trenutkih polne lune bo vplival na dogajanje. 22. Junija bo vaš vladar, Mars, v biku – pričakujte finančne težave. 21. julija se bo Mars v dvojčkih, kjer se bo povezal z Jupitrom, kar nakazuje potovanje ali usposabljanje, ki bo neposredno vplivalo na vašo kariero.

Rak

Največje spremembe vas čakajo na področju partnerstva. Možno je, da najprej izberete eno osebo, nato pa se nekaj spremeni in si premislite. Poleg tega se bo v času polne lune v vaši karti oblikoval aspekt velikega križa, kar pomeni, da bo odločitev povezana z vašim prebivališčem in statusom.

Tehtnica

Tokrat bo “na udaru” družina in vse, kar je povezano z njo. Lahko spremenite svoje bivališče ali pa pride do večje preureditve znotraj zidov vašega doma. Situacija se lahko nanaša tudi na vaš življenjski namen, morda premišljujete o smeri svoje usode. Odločite se lahko na primer, da pustite službo in se odločite živeti od denarja, ki ga dobite od oddajanja stanovanja. Prav tako obstaja verjetnost, da se bo vašim staršem zgodilo nekaj pomembnega.

Kozorog

V trenutkih polne lune boste oblikovali usodne odločitve. Najverjetneje bodo vplivale na vaše odnose ali kraj bivanje, saj bo vozlišče prihodnosti v tem času v družinskem in nepremičninskem sektorju. Prav tako je verjetno, da bo v tem času pomembno, da pridobite kakšen dokument (potni list, potrdilo).

Ribi

V trenutkih polne lune bo njen dispozitor Saturn v vašem znamenju, kar pomeni, da boste občutili vso pomembnost in karmičnost dogodka. Verjetno se bodo v vašem okolju zgodile zelo pomembne stvari, povezane so lahko s službo ali z razmerjem. Na primer, vaš prijatelj vam lahko prizna svoja čustva, kar bo na koncu močno spremenilo vaše načrte za prihodnost. Obstaja verjetnost, da prav na te datume izveste za svojo nosečnost, saj se polna luna pojavi na osi otrok in ljubezni, piše glossy.espreso.co.rs.