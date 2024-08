Astrologinja Lenka: Včasih pretirana potreba po pedantnosti ubije željo po romantičnem življenju

Luna je prešla v znamenje device in se pridružila najbolj osebnima planetoma Veneri in Merkurju. Konjunkcija z Venero daje lepo kombinacijo, s katero lahko poskrbite za svoje najdražje, na primer sestro ali prijateljico, mamo. O vsem se bo lahko dogovarjati, načrtovati na povsem preprost način, brez večjih očitkov, brez večjih vlaganj v podrobnosti, ki lahko pokvarijo dan. Dajte si več časa za uživanje v majhnih stvareh, saj je to včasih večja sreča kot imeti velike stvari, ne obremenjujte se z nepomembnimi stvarmi. Zavežite se sebi, poiščite način, kako izboljšati zdrave prehranjevalne navade. Izogibajte se pritoževanju o ljubezenskih težavah, zakaj in kako so nekatere težave zaželene. Ker ta problem je v tebi in ga moraš ozavestiti. Včasih pretirana potreba po pedantnosti, zlasti čistoči, redu, ubije željo po romantičnem življenju.

Konjunkcija z Merkurjem, ki je šel čisto nazaj, zlahka odpre debato in razpravo o nekaterih nedokončanih stvareh, o nekaterih podrobnostih, o katerih ni bilo govora, ampak čas za zaključek. Pogovor z bratom, sestro o nekem nedokončanem dogovoru. Kako pomagati tretji osebi, ki resnično potrebuje pomoč in nego.

V poznih večernih urah vstopi Luna v kvadrat z Marsom in takrat je zaželena fizična aktivnost, da ne pride do nepotrebnih konfliktov, prepirov ali porok. Kajti Luno bo vse motilo, če ne bo na svojem mestu ali v svoji politiki, Mars pa v dvojčkih niti ne vidi tistih malenkosti niti jim ne pripisuje pomena. Zanj so pomembni druženje in več informacij o marsičem.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v dvojčkih, znamenju, ki ga vleče, da se premika od ene osebe k drugi. Kjer ni miru, kjer ne ve, kam je šel in kam je prišel. Naredil bi vse, dokončal pa nič. V ljubezenskih odnosih to prinaša željo po več odnosih hkrati, vendar površnih, brez obljub in stalnosti. Zanj je pomembno le, da se nekaj dogaja, da spozna čim več ljudi, da se začne več ukvarjati s športom, da prebere čim več literature.