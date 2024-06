Astrologinja Lenka: Pred odločitvijo se umirite in razmislite

Luna se trudi, da bi ustvarila vzdušje, v katerem bomo imeli čas predelati vse, kar se dogaja, a oddih izkoristite tudi za premislek, ne le poležavanje. Kako naprej?

Ker je v znamenju škorpijona, so čustva veliko globlja, veliko bolj zaščitniška. Čeprav Lunin položaj ni najbolj ugoden, to blaži Mars v znamenju bika. Pazite, da ne boste preveč poskušali kontrolirati situacij in ljudi okoli sebe, ne pustite si obsesivnih čustvenih izlivov.

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Luna bo šele zvečer sestavila trigon s Saturnom iz znamenja rib, vodna energija bo spodbudila bolj mirna čustva. Venera in Merkur sta že v raku, vse je zelo čustveno, občutljivo in nežno. Bolj se posvečajte vsemu, kar je povezano z domom, družino.

Pazite se prepirov

Danes je torek, Marsov dan, ta pa je v znamenju bika. To zanj ni najboljše mesto, je pa ugodno za hitro pridobitev materialnih dobrin in izboljšanje finančnih situacij. Denar boste hitro porabili, a šele, ko boste v sebi začutili tisti hedonistični del.

Čeprav sta Venera in Merkur v čustvenem raku, lahko prisotnost Marsa nad Venero prinese občasne izbruhe, prepire in spore, predvsem z brati, sestrami in otroki. Zato je najbolje, da se pred kakršno koli odločitvijo umirite in razmislite, kako se izogniti eksplozivnim in živčnim situacijam.

Današnja astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

