Prihaja magična jagodna polna luna, prinaša nam tole

Polna luna meseca junija je običajno zadnja polna luna pomladi ali prva poletja, imenuje se jagodna polna luna. Ime je dobila po sadežih, ki po gozdovih zorijo prav v šestem mesecu leta, ponaša se z močno simboliko ter s prav takšnim vplivom na naša življenja.

Kakšen je njen vpliv?

Jagodna polna luna bo leta 2024 nastopila 22. junija v znamenju kozoroga.

Osvetlila bo osebne in karierne poti, nas spodbudila k prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja in k resnemu, temeljitemu pogledu na cilje in meje posameznikov.

Ravnovesje med osebnimi in profesionalnimi sferami

Polna luna v kozorogu bo pomagala pri iskanju ravnovesja med osebnim življenjem in poklicnimi obveznostmi.

Kozorog je znamenje, ki ceni strukturo in disciplino, zato bo čas okoli jagodne polne lune idealen za načrte za prihodnost in za postavljanje trdnih temeljev za doseganje ciljev.

Hkrati se ob njej ne sme pozabiti na čustva ter sprostitev.

Junijska polna luna v kozorogu nas bo soočila s pomembnimi vprašanji in odprla priložnosti za rast. FOTO: Estt/Gettyimages

Čustveni izzivi in vpliv na razmerja

Jagodna polna luna bo prav tako spodbudila k razmisleku o razmerjih in zvezah.

Sonce in Merkur bosta ob njej v raku, kar bo prineslo ravnovesje med razumom in čustvi.

Pričakujte intenzivna čustva in potrebo po povezovanju z drugimi, vendar pazite, da vas ne bodo zvedle iluzije in da ne bo prihajalo do napačnega razumevanja znakov iz okolice.

Poudarek na osebnostni rasti

Prihajajoča polna luna bo pozornost usmerila k osebnostnemu razvoju in pogledu vase. Kozorogu vlada planet Saturn, zato bo močno prisoten občutek odgovornosti in na drugi strani pragmatičnosti.

To bo čas osredotočanja na dolgoročne cilje in osebne projekte, ki zahtevajo vztrajnost in disciplino.

FOTO: Whiteisthecolor/Gettyimages

Zaključek: priložnosti in izzivi

Junijska polna luna v kozorogu nas bo soočila s pomembnimi vprašanji in odprla priložnosti za rast. To bo čas za razmislek o osebnih in poklicnih poteh, priložnost za uravnoteženje čustvenih potreb in za ustvarjanje pogojev za doseganje ciljev v prihodnosti.

Ne pozabite pa si vzeti časa za sprostitev in užitke, ki so ob jagodni polni luni še kako pomembni, priporoča Newsweek.