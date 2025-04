Tragedija v Trebnjem: tovornjak do smrti povozil otroka v vozičku

Na Gubčevi cesti v Trebnjem se je okrog poldneva pripetila grozljiva nesreča. Po neuradnih informacijah naj bi tovorno vozilo trčilo v otroka v vozičku. Otrok je bil sicer v spremstvu odraslih in na pločniku, nenadoma pa jim je ušel na cesto in to ravno v trenutku, ko je po njej pripeljal tovornjak.

Reševalci so menda nemudoma prihiteli na prizorišče in ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, po neuradnih informacijah pa naj bi otrok utrpel tako hude poškodbe, da je v bolnišnici umrl, nam je povedal sodelavec.