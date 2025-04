Na težavo glejte z očmi koga drugega

Ko se enkrat bolje sporazumevamo s sabo, tudi lažje ravnamo s svojimi čustvi in čustvenimi stanji drugih ter imamo nanje večji vpliv. Če znamo zaradi poglobljenega zavedanja čustev uspešneje ravnati s seboj in z drugimi, lahko tako tudi bolje vplivamo na svoje življenje in usodo. To je ključna veščina, za katero bi si morali vsi prizadevati, da bi ohranjali in razvijali razmerja, za katera smo že ugotovili, da so bistvenega pomena za našo srečo in zadovoljstvo.

Trudite se priznati, sprejeti in razumeti, da imajo tudi drugi ljudje čustva. Če sprejmemo in priznamo sebe, če lahko nadziramo svoja čustva in jih prepoznamo, do drugih lažje občutimo sočutje. Imejte v mislih, da imajo vsi ljudje svoja življenja in da tako kot mi stremijo k temu, da bi z njimi naredili najboljše.

Bolje jih bosta razumeli

Kadar imate opravka s težkimi ljudmi ali situacijami, se poskušajte postaviti v ta položaj. Na težavo glejte z očmi nekoga drugega. Opazujte, kakšen pomen ali poudarek dobi neka informacija skozi oči drugega. Šele potem boste lahko težave bolje razumeli in učinkovito pomagali pri njihovem reševanju.

Spoznajte sebe, v svojih željah in hotenjih si postavite dosegljive cilje, učinkovito se pogovarjajte o željah in hotenjih s sabo in drugimi, spremenite, kar morate spremeniti, da boste dosegli cilje, in živeli boste avtentično življenje. Je to slišati preprosto? Sčasoma lahko postane in vi ste že naredili prve in najpomembnejše korake na poti k uresničitvi.