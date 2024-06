Teden z Luno: Bodite pozorni na laži in zavajanja

Ponedeljek, 17. 6.

Astrološko gledano zelo pester dan. Obarvan s kvadrati Venere in Merkurja na Neptun, torej ne bomo najbolj stvarni, možne so laži, zavajanja, neresnice. Sledenje idealom in sanjam, kar nas lahko vodi v razočaranje. Luna bo prestopila v škorpijona, Venera in Merkur v raka, vedno več čustvene energije bo, a tudi potrebe povezovati se na globljih ravneh toplo, iskreno. Vzemimo si čas za tiste, pred katerimi smo lahko to, kar smo.

Torek, 18. 6.

V globinah škorpijona bomo pozvani k sledenju svoji strasti, vztrajnosti, da dosežemo, kar čutimo, da je naše. Dnevi z Luno v škorpijonu niso za vse enostavni, toda če prisluhnemo svojim instinktom, nas življenje lahko dobro vodi. V večernih urah bo več strukture in resnosti.

Sreda, 19. 6.

Luna bo v škorpijonu do pol sedmih zvečer, še vedno bo veliko čustvene in intenzivne energije. Treba se bo soočati tudi s kakim manj prijetnim čustvom. Večerne ure z Luno v strelcu nas potegnejo iz čustvenega in nas kličejo, da si upamo živeti na polno.

Četrtek, 20. 6.

Luna bo res v strelcu, a Sonce na koncu znamenja in njegov kvadrat z Neptunom da vedeti, da bomo polni sanj in idealizma, toda premalo stvarni, jasni, da bi znali cilje uresničiti. Navdiha bo v zraku veliko, tako kot tudi občutka za to, kar prihaja. Zapišimo si vizije, ki bodo vztrajno prihajale v zavest. Zaradi vztrajnega polnjenja Lune smo čustveno lahko precej intenzivni, iz ravnotežja.

Petek, 21. 6.

Jutro je lahko polno negotovosti. Čez dan bo vedno več energije, drznosti in spretnosti. Dan poletnega solsticija je namenjen slavljenju svetlobe, jasnosti. Ne pozabimo prositi, da se nam pokaže, česar še ne vidimo, se zahvaliti za toploto in svetlobo, ki nam jo novi letni čas nudi. Smo pred ščipom, zato zna nekatere Luna že dobro trkati in obremenjevati.

Sobota, 22. 6.

Dan ščipa. Ta bo zgodaj zjutraj, upajmo, da dan ne bo preveč naporen. Za Slovenijo ščip ni ravno enostaven, Algol in Uran kažeta nepričakovane spremembe, ki niso najbolj prijetne. Luna v osmi hiši in kozorogu kaže prej krizo kot veselje. Kljub napornim vplivom si z malo truda lahko naredimo lep dan. Popoldne in proti večeru smo lahko bolj učinkoviti.

Nedelja, 23. 6.

Luna v resnem kozorogu nas bo umirila, nam pokazala, kaj vse je treba še urediti. Dopoldne bo prevladovala resnost in bomo dobri z načrti. Proti večeru bo več zanimivih idej in prebliskov. Luna v kozorogu zahteva od nas trud. Če ne drugega, se moramo potiti vsaj v hrib in tako premagovati sami sebe.