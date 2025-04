Tragedija v Trebnjem: policija razkriva podrobnosti, umrl 11-mesečni otrok

Danes nekaj po 12. uri se je v Trebnjem zgodila tragična nesreča , v kateri je življenje izgubil 11-mesečni otrok.

Alenka Drenik Rangus razkriva podrobnosti tragedije: »Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov in kriminalistov se je nesreča zgodila, ko je odrasli osebi otroški voziček z otrokom ušel izpod nadzora in zapeljal na cesto pod tovorno vozilo, ki ga je voznik peljal v smeri proti Mirni. Reševalci so otroku na kraju nesreče takoj nudili prvo pomoč, nato pa ga odpeljali v zdravstveni dom, kjer je kljub prizadevanju zdravstvenega osebja zaradi hudih poškodb umrl.«

Kriminalisti okoliščine in odgovornost za nesrečo še intenzivno preiskujejo. Ogleda kraja nesreče sta se udeležila tudi preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec. Po zaključenih kriminalističnih preiskavah bo o ugotovitvah obveščeno pristojno tožilstvo, so še sporočili iz Policijske uprave (PU) Novo Mesto.

