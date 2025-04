Pametni telefon za ljubitelje fotografije in nemške Leice

Kitajski Xiaomi si je tudi pri nas utrdil položaj in zdaj zaseda tretje mesto med proizvajalci pametnih telefonov. Samsung je še vedno prvi s štirimi desetinami trga, sledi mu Apple s tremi desetinami, potem pa je tu že Xiaomi, ki si je v nekaj letih priboril dobrih 11 odstotkov trga. K temu je zagotovo pripomoglo tudi sodelovanje z nemško fotografsko znamko Leica, katere logotip krasi premijske xiaomije, kot sta sveža xiaomi 15 pro in xiaomi 15 ultra. Slednjega smo dobili v večno mastne roke in si ga pobliže pogledali.

Telefon kljub velikosti in teži lepo sede v (večjo) roko. FOTO: Staš Ivanc

Velika kamera

Ultra se ponaša s štirioko hrbtno kamero, sestavljeno iz glavne širokokotne in ultra širokokotne kamere ter dveh telefoto kamer s trikratno in 4,3-kratno optično povečavo slike. Prve tri kamere imajo po 50 milijonov slikovnih točk, druga periskopska telefoto kamera pa jih ima kar 200 milijonov (prejšnji model je imel 50 MP), prav vse pa obvladajo samodejno ostrenje. Medtem ko lahko samo pohvalimo novo telefoto lečo, ki zaradi velikanske ločljivosti omogoča tudi zelo spodobno digitalno povečevanje slike, pa je čudno, da so se pri Xiaomiju tokrat odpovedali fizično nastavljivi zaslonki glavne kamere; zdaj se lahko z zamegljevanjem ozadja igramo le s pomočjo programske opreme, ki ji pomaga umetna inteligenca. Na srečo pa so obdržali veliki senzor glavne kamere. Kakor koli že, xiaomi 15 ultra dela odlične fotografije in videoposnetke v vseh svetlobnih razmerah, pri čemer so sposobnost snemanja v ultra visoki ločljivosti 4K s 120 sličicami na sekundo z glavne razširili še na večjo telefoto kamero. Zumiranje kamere si lahko ogledate v galeriji.

Zumiranje s xiaomijem 15 ultra: 0,6x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 15 ultra: 10x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 15 ultra: 120x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Ni ravno majhen

Na račun naprednih kamer pa se moramo dotakniti ultrine največje slabosti: velike izbokline na zgornjem hrbtnem delu telefona, ki res očitno izstopa. Krog s kamerami oziroma otok, kakor mu pravijo nekateri, zaseda skoraj polovico telefona, tako da se človek redno dotika stekla kamer, kadar drži vodoravno, denimo, med igranjem igric ali gledanjem videa. Poleg tega sam aparat ni med najlažjimi na svetu, saj dejansko tehta skoraj kot telefoni s prepogljivim zaslonom. Toda otok ima svoj namen: Xiaomi kot dodatno opremo ponuja fotografski komplet, ki ga sestavljata ovitek, na katerega lahko privijemo čisto pravi filter za klasične objektive s premerom 67 mm, in ročaj z baterijo in sprožilcem, s čimer ultra postane še bolj podobna fotoaparatu. A tu se pojavi vprašanje: zakaj bi imel štorast in velik telefon, ki je videti kot fotoaparat, če že imam klasičen fotoaparat? Ki je poleg vsega zelo verjetno sposoben izdelati boljšo fotografijo ...

Ultra ni ravno med najtanjšimi. FOTO: Staš Ivanc

Odlično opremljen

Xiaomi 15 ultra se sicer lahko pohvali še s trenutno najhitrejšim procesorjem za androidne telefone, snapdragonom 8 elite, najmanj 12+256 GB pomnilnika, odličnim 6,73-palčnim amoled zaslonom, 5410 mAh baterijo, hitrim 90-vatnim žičnim in 80-vatnim brezžičnim polnjenjem (v pol ure do 70 odstotkov), solidnim zvokom, odpornostjo proti vodi in prahu po standardu IP68 ter obljubo o štirih letih nadgradenj operacijskega sistema in šestletni oskrbi z varnostnimi posodobitvami. Seveda ne manjkajo niti funkcije umetne inteligence, pa naj gre za urejanje fotografij ali pa prevajanje besedil ipd. Za konec pa še cena. Ta ni nizka, saj gre za Xiaomijev najzmogljivejši telefon: 1499 evrov v prosti prodaji. A zagotovo bo našel dovolj kupcev, še posebno med ljubitelji fotografije in tistimi, ki se navdušujejo nad znamko Leica.