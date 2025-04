Tožilka proti članom t. i. Kavaškega klana sama prevzela kazenski pregon več posameznikov na policiji

Tožilka Mateja Gončin je danes na Okrajno sodišče v Ljubljani vložila predlog za posamezna preiskovalna dejanja zoper več posameznikov na centru za varovanje in zaščito in policiji zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju. S tem je sama prevzela kazenski pregon, potem ko so na SDT skoraj v celoti zavrgli njeno kazensko ovadbo v tej zadevi.

Gončin, ki je tožilka v odmevnih primerih tudi proti članom t. i. Kavaškega klana, je konec januarja na oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu (SDT) podala kazensko ovadbo zoper nekatere posameznike v vodstvu policije in centru za varovanje in zaščito. Med ovadenimi so se po pisanju medijev poleg nekdanjega generalnega direktorja policije Senada Jušića znašli še pomočnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle in drugi.

A je posebni oddelek SDT 12. marca kazensko ovadbo zoper 11 ovadenih uradnih oseb, zaposlenih v policiji, zavrgel, zoper eno osebo pa preiskava na posebnem oddelku SDT še poteka, so minuli teden pojasnili na SDT.

»Posebni oddelek SDT je od marca 2024 do marca 2025 v zvezi z nepravilnostmi v centru za varovanje in zaščito, ki so bile izpostavljene v medijih in v kazenski ovadbi državne tožilke Mateje Gončin, vodil obširno preiskavo, na podlagi katere je zaključil, da izpostavljene nepravilnosti bodisi nimajo elementov kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, bodisi ni podan utemeljen sum da so uradne osebe storile kaznivo dejanje,« so pojasnili.

Očitki se nanašajo na nepravilnosti

Z vložitvijo predloga za posamezna preiskovalna dejanja je Gončin zdaj sama kot oškodovanka in tožilka prevzela kazenski pregon zoper vse osumljence, za katere je tožilstvo kazenske ovadbe zavrglo.

Očitki se nanašajo na nepravilnosti pri varovanju in tudi druge nepravilnosti, ki so posredno ali neposredno povezane z mojim varovanjem, je vložitev predloga danes za STA potrdila Gončin. Kot je tudi napovedala, ji bo v nadaljevanju pravno pomoč nudil njen pooblaščenec, odvetnik David Sluga.

Gončin je v oddaji Tarča decembra lani prekinila medijski molk in razkrila nepravilnosti pri delu centra zavarovanje in zaščito. Policijo je obtožila, da je zoper njo nezakonito izvajala prikrite preiskovalne ukrepe tudi na njenem domu. Opozorila je tudi na nepravilnosti pri varovanju drugih varovanih oseb ter odtekanje informacij.

Po poročanju medijev naj bi bilo očitkov v zdaj že zavrženi kazenski ovadbi več, od nezakonitega vpogledovanja v kamere na njenem domu do zlorabe položaja, izdaje tajnih podatkov, obrekovanja in drugo, so med drugim poročali mediji.

