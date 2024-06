Teden v zvezdah: Željni bomo poglobiti odnose

Pred nami je prijeten vikend, da ublaži napore, ki smo jih bili deležni prejšnji teden, in se spočijemo pred napetostmi, ki jih bo prinesel ščip 22. 6. Nujno se odklopimo. Luna bo v tehtnici, tako bomo manj konfliktni, v iskanju harmonije, romantike, razumevanja. Dobro bo iti med ljudi, se udeležiti družabnega dogodka ali prireditve, se urediti, naličiti, lepo obleči, se družiti, to so energije, ki jih z Luno v tehtnici obožujemo.

Glavna tema prejšnjega tedna so bili kvadrati planetov na Saturn, zato je bilo hladneje, več negotovosti, strahov, bremen. Ta teden bodo kvadrati na Neptun, torej iskanje odklopa, beg od realnosti, na plan lahko pridejo naše odvisnosti in nas zapeljejo, da verjamemo in zaupamo, ko bi morali biti budni in kritični. Bodimo pozorni, da nismo preveč naivni, in vztrajajmo pri obveznostih, čeravno bi pobegnili od njih. Ker je Neptun vezan na karto ščipa, se bo zmedena, zapeljiva, nestvarna energija Neptuna še bolj dotikala naše realnosti. Za vse, ki nimate veliko planetov v zemeljskih znamenjih in imate poudarjeni ribi, bi lahko bil teden še posebno nor in so mogoče večje napake.

V ponedeljek in noči nanj bosta Venera in Merkur tvorila kvadrat na Neptun z zadnjih stopinj, tako bo več dušne energije, navdiha, a tudi pomanjkanja stvarnosti in naivnega sledenja lažnim slikam in nezdravim odločitvam. Toda oba dopoldne vstopita v raka in se tam združita v konjunkcijo, tako bo kljub zmedi Neptuna veliko prikupne in ustvarjalne energije, ki jo bomo znali izkoristiti tako za uporabno umetnost kot tople in zdravilne pogovore.

Postopno prehajanje planetov v raka obljublja čas, ko ne bomo več tako lačni druženja, ampak iskali pozornost ljudi, ki nas slišijo, s katerimi smo lahko iskreni in odprti. Znali si bomo vzeti čas za tiste, ki nas potrebujejo. Bolj bomo sočutni in več energije bomo vlagali v družino in dom.

Prve tri dni tedna bo Luna v škorpijonu, kar nas bo popeljalo v globlja čustva, intenzivno doživljanje, odprlo občutek za finančno področje, željni bomo poglobiti odnose. Škorpijonska energija ni najlažja, saj nas potegne globoko v naš notranji svet.

V četrtek, 20. 6., in petek, 21. 6., bo Luna v strelcu, več bo entuziazma in ciljne usmerjenosti, a ker smo pred polno luno, tudi več nemira in napetosti. V četrtek bo Sončev kvadrat z Neptunom. Zaradi idealov lahko naredimo kako napako ali nas zanese k prevelikim ciljem. V petek bo eksakten sekstil Merkurja in Marsa, tako bomo bolj hitrih misli, spretnejši, drznejši.

Konec tedna bo zaradi ščipa lahko več vetra, nepričakovanih sprememb in manjših šokov.