Sončni in Lunini mrki - kaj pomenijo? Če pade 5 dni po vašem rojstnem dnevu ...

Mrki so močna obdobja. So ena najbolj dramatičnih orodij, ki jih vesolje uporablja, da nas pripravi do tega, da smo pozorni na področja, potrebna spremembe. Izruvajo nas, presenetijo in spravijo v pogon, da se lahko premaknemo iz ene stopnje zrelosti v drugo, na višjo raven in delujejo zelo hitro.

Vedno prihajajo v parih, ki sovpadajo z mlajem in polnimi Lunami, kot so Sončni oziroma Lunini mrki. Pojavijo se v družini znakov, ki so združeni na isti osi - na horoskopskem kolesu se nahajajo točno drug nasproti drugega.

Večina ljudi ne občuti vsakega mrka v družini znamenj, le tiste, ki se dotikajo planetov, Sonca, Lune ali ascendenta v rojstni karti.

Razlika med Sončnim in Luninim mrkom

Sončni mrk lahko vidimo, ko se Luna postavi med Sonce in Zemljo ter odreže sončno svetlobo. To je tisto, na kar običajno pomislimo, ko uporabimo besedo »mrk«.

Do Luninega mrka pride, ko se Zemlja znajde med Luno in Soncem. Luna nima lastne svetlobe, saj le odbija sončno svetlobo. Zato na videz izgine. Lunin mrk je vedno polna luna in običajno označuje zaključke ali kulminacijske točke.

Vsak od teh dogodkov je v nebesih pomemben. V resnici je sončni mrk mlada luna na steroidih, Lunin mrk pa polna luna na steroidih – imajo moč treh mlajev ali polnih lun.

Mrki prinašajo novice o velikih dogodkih v življenju

Lahko prinesejo novico o rojstvu otroka, zaroki ali poroki, napredovanju ali preboju v karieri, pomembnem potovanju, podpisu pomembne poslovne pogodbe ali ustanovitvi lastnega podjetja. Ne glede na to, kaj se zgodi, bo očitno, da vas vesolje namerava premakniti naprej.

Z vsemi mrki se nekaj konča in nekaj začne. Občutek je, kot da bi hodili po razmajanem starem mostu. Ko pridete na drugo stran, se bo most zrušil in videli boste, da kosi padajo daleč v globino. Ko gremo skozi mrk, se ne moremo nikoli več vrniti v prejšnje stanje, saj vesolje želi, da napredujemo.

Običajno so Sončevi mrki vznemirljivi, zelo pozitivni in prinašajo nenadne novice. Lunini so bolj čustveni, prinašajo neizpodbitne konce.

Mrk, še posebej tisti ob polni luni, vam bo pomagal videti pravi značaj nekoga od bližnjih. FOTO: M-gucci Getty Images/istockphoto

Pogosto nas opozarjajo na minevanje časa in spodbujajo sentimentalnost. Lunin mrk ob polni luni je skoraj vedno čustven čas. Spomini in sanje priplavajo na površje, lahko se počutimo nostalgične.

Razkril bo resnico

Mrk, še posebej tisti ob polni luni, vam bo pomagal videti pravi značaj nekoga od bližnjih – pripravite se, morda vam to, kar vidite, ne bo všeč. Če vam pokaže svoj pravi obraz, bodite hvaležni! Morda ste predolgo tavali v temi in s tem ogrozili same sebe.

Pomembno je, da poskrbite za svoje zdravje, če mrk pade v petih dneh po vašem rojstnem dnevu ali skoraj točno nasproti vašega rojstnega dne.

Če je vaš rojstni dan na primer 1. februarja, mrk pa pade šest mesecev po vašem rojstnem dnevu, 1. avgusta, je še vedno pomemben, saj bo oddaljen za 180 stopinj in tako rekoč usmerjen neposredno proti vam.