Zveza potrošnikov opozarja: to so predmeti iz vaše kuhinje in kopalnice, ki vsebujejo strupene kemikalije

Test, ki ga je Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) izvedla v sodelovanju z mednarodnimi partnerji, je razkril skrb vzbujajoče rezultate: skoraj tretjina vsakdanjih izdelkov vsebuje t. i. »večne kemikalije« PFAS, ki se v okolju ne razgradijo ter predstavljajo resno grožnjo zdravju in naravi.

Ljudje in sesalci absorbiramo PFAS s hrano, pitno vodo in zrakom. Telo tudi več let shranjuje dolgoverižne oblike v krvni plazmi, jetrih in ledvicah. Kratkoverižne oblike PFAS se hitreje izločijo z blatom in urinom. Med proizvodi, kjer so bile te snovi odkrite, so zobne nitke, vrečke za pokovko, cvrtniki in celo kineziološki trakovi.

Več kot 200 izdelkov, ki jih uporabljamo vsak dan – od papirja za peko do športnih trakov – je bilo pod drobnogledom potrošniških organizacij iz različnih držav. V 68 primerih (30 odstotkov vzorca) so odkrili PFAS, med njimi tudi takšne, ki so že prepovedani v Evropski uniji. Posebej alarmantno je, da so prav vsi testirani kineziološki trakovi vsebovali izredno visoke koncentracije teh nevarnih snovi in so zato uvrščeni v rdečo skupino najnevarnejših izdelkov.

Enako skrb vzbujajoči so podatki o spletnih nakupih – četrtina izdelkov z digitalnih tržnic, kot so Amazon, Shein in Temu, je presegla dovoljene vrednosti PFAS. Kar petina izdelkov iz celotnega testa je že danes – ali pa bo kmalu – v neskladju z zakonodajo EU.

Kje se skrivajo PFAS?

Podrobnejša analiza je prinesla tudi nekaj pozitivnih novic. Med testiranimi papirji za peko in obliži niso odkrili PFAS, prav tako ne v čajnih vrečkah, poslanih iz Slovenije (čeprav jih v povprečju evropskih držav vsebuje kar petina). A pri drugih izdelkih je bilo stanje manj spodbudno:

• Košarice za mafine so vsebovale PFAS v četrtini vzorcev.

• Vrečke za pokovko (za mikrovalovno pripravo) so bile pozitivne v tretjini primerov.

• Zobne nitke so v treh od 14 vzorcev pokazale zelo visoke ravni organskega fluora, pogosto zaradi prisotnosti fluorpolimerov (npr. PTFE), ki olajšajo drsenje.

• Cvrtniki na vroč zrak so kazali prisotnost organskega fluora v vseh šestih preizkušenih modelih, čeprav specifičnih PFAS niso potrdili.

Pozivajo k strožji zakonodaji

ZPS poziva tudi k strožji zakonodaji na ravni EU in bolj doslednemu nadzoru trga, saj ugotovitve kažejo, da nekateri proizvajalci ne spoštujejo niti že veljavnih predpisov. Če EU ne bo ukrepala, naj bi do leta 2050 v okolju končalo kar 4,4 milijona ton PFAS. Zato potrošniške organizacije podpirajo uvedbo univerzalne omejitve PFAS in spodbujajo razvoj varnejših, trajnostnih alternativ.