Strup v pitni vodi v Logatcu: direktor Boštjan Kreft sporoča to

Kot smo poročali v sredo, 9. aprila, je bila pitna voda v delu Logatca onesnažena s strupenimi snovmi, ki so po doslej znanih podatkih izvirale iz lokalne avtopralnice.

Prebivalce je doletela večdnevna prepoved uporabe vode za pitje, osebno higieno in pripravo hrane. Zdaj so iz Komunalnega podjetja Logatec sporočili nove podrobnosti o ukrepih in opozorili, da krivca še niso identificirali.

Onesnaženje potrjeno: vir iz avtopralnice

V Komunalnem podjetju Logatec so že v sredo tudi uradno potrdili, da je do onesnaženja pitne vode prejšnji teden prišlo na območju lokalne avtopralnice. Vzrok sicer še ni povsem jasen, saj pojasnjujejo: »V tem trenutku ni mogoče natančno določiti, ali gre za napako v delovanju sistema ali človeško napako.«

Kriminalistična preiskava po navedbah Policijske postaje Logatec še vedno poteka, ugotovitve pa bodo predane pristojnemu državnemu tožilstvu. Storilec še ni znan.

V vodi odkrili strupene snovi

Kot smo že poročali, so v onesnaženi vodi med drugim našli anionske detergente, benzotriazole in kisline – snovi, ki v pitni vodi nikakor ne bi smele biti prisotne. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da so te kemikalije »ob daljši izpostavljenosti in zelo visoki koncentraciji zelo nevarne za zdravje ljudi«.

V Komunalnem podjetju Logatec so takoj po odkritju onesnaženja v petek, 4. aprila, uvedli dodatne varnostne ukrepe.

»Na internem vodu avtopralnice smo vgradili nov, nadomestni protipovratni ventil. Poleg tega je bila ob nastanku nesreče vgrajena še dodatna varnostna komponenta — dodatni protipovratni ventil za merilnim mestom avtopralnice, s čimer smo zagotovili dvojno varovanje in zmanjšali tveganje za okolje,« je pojasnil direktor Boštjan Kreft.

Dodali so, da vodo še vedno vsakodnevno testirajo, in da »bodo tudi v bodoče storili vse, da zaščitijo zdravje naših občanov«.

Kazni za odgovorne: do 1000 evrov

Če bo v nadaljevanju preiskave ugotovljen odgovorni za onesnaženje, bodo kazni določene skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Logatec. Kot je pojasnil Kreft, so predvidene naslednje globe:

1000 evrov za pravne osebe ali samostojne podjetnike,

500 evrov za fizične osebe,

250 evrov za odgovorne osebe znotraj podjetij ali samostojne dejavnosti.

Kazni izreka občinska inšpekcija.

Javnost želi odgovore, občani ostajajo previdni

Komunalno podjetje je objavo informacij o viru onesnaženja utemeljilo z »velikim zanimanjem javnosti«. Prebivalci prizadetega območja še naprej skrbno spremljajo razvoj dogodkov, mnogi pa pričakujejo tudi odgovornost odgovornih in preprečitev ponovitve tovrstnih primerov.