Tudi proti hemoroidom: osem manj znanih učinkov medu

Med je eno najboljših in najokusnejših naravnih zdravil za boleče grlo in kašelj, hkrati je odlično naravno sladilo.

A ne samo za slajše jedi in pijače, za močno odpornost in za premagovanje virusnih okužb, med je koristen še drugače.

24sata.hr niza nekaj njegovih manj znanih učinkov.

Zdravljenje opeklin

Naravni čebelji izdelek se že tisočletja uporablja za zdravljenje opeklin. Raziskave so pokazale, da med lahko skrajša čas celjenja takšnih kožnih poškodb.

Ena od njih je prišla do zaključka, da razkuži rane, pospešuje njihovo celjenje in pušča manj brazgotin kot drugi načini zdravljenja.

Izboljšanje spomina

Med zlasti pri ženskah v menopavzi in postmenopavzi izboljšuje kratkoročni in dolgoročni spomin.

V eni od študij so ženske v postmenopavzi, ki so nekaj tednov uživale med, opazile enako izboljšanje kratkoročnega spomina kot ženske, ki so prejemale hormonsko terapijo z estrogenom in progestinom.

FOTO: Kuppa_rock/Getty images

Pomoč pri herpesu

Raziskava v Dubaju je pokazala, da je med učinkovit lokalni tretma za oralni in genitalni herpes.

Herpesne rane pozdravi enako hitro kot mazila, ki so na voljo v lekarnah, pri lajšanju srbenja pa je še celo učinkovitejši.

Ohranja stabilno raven sladkorja v krvi

Med ima nižji glikemični indeks kot sladkor, kar pomeni, da v manjši meri kot običajno sladilo poviša raven sladkorja v krvi.

Ker je slajši od sladkorja, za sladkanje zadostujejo manjše količine.

Ena od raziskav je pokazala, da je zamenjava sladkorja z medom učinkovit način za ohranjanje stabilne ravni sladkorja v krvi.

Zdravljenje hemoroidov

Če iščete naravno zdravilo za hemoroide, vam lahko pomaga med.

Pilotna študija, ki je kot lokalno nego uporabljala mešanico medu, oljčnega olja in čebeljega voska, je pokazala, da je ta kombinacija znatno zmanjšala bolečine, srbenje in krvavitev.

Zdravljenje ran in kožnih razjed

Znanost trdi, da med razkuži rane, pospešuje njihovo celjenje ter blaži bolečino.

Prav tako je učinkovit pri premagovanju proti antibiotikom odpornih bakterij.

Raziskave so pokazale, da je lahko učinkovit v obliki oblog za rane, je pa njegov učinek pogojen z naravo kožne poškodbe.

FOTO: Rvbox/Getty images

Povečanje plodnosti

Cenjen je zaradi sposobnosti povečanja plodnosti pri moških in ženskah, vendar ti učinki niso še povsem jasni.

Dve ločeni študiji na podganah sta dali različne rezultate. Medtem ko je ena pokazala, da med povečuje število semenčic pri samčkih, je druga pokazala, da preveč medu lahko negativno vpliva na plodnost podgan.

Lajšanje simptomov luskavice

Luskavica je kožna bolezen kože, ki se jo običajno zdravi s kremami z vsebnostjo kortikosteroidov ali vitamina D, vendar lahko med te nadomesti.

V na to temo opravljeni raziskavi so strokovnjaki uporabili mešanico medu, oljčnega olja in čebeljega voska, pri čemer je večina udeležencev z luskavico opazila zmanjšanje rdečice, luščenja in srbenja kože.