Zdravje v letu 2025: na kaj morate biti pozorni glede na vaš znak

Novo leto prinaša nekaj novih opozoril, kar zadeva zdravja posamičnih astroloških znakov. Kaj se vam obeta in na kaj morate biti pozorni, razkriva 24sata.hr.

Oven

Vaš planet Mars bo 24. februarja zaključil retrogradno pot, napetost, ki vas je spremljala, bo izginila in lažje boste reševali pomembne težave.

Lunin mrk v znamenju device 14. marca vas bo spodbudil k reševanju nekaterih zdravstvenih zagat in bolj se boste posvečali zdravi prehrani, gibanju ter vsemu, kar zagotavlja boljše zdravje. V drugi polovici leta bodite pozorni na oči, zobe, glavo, še posebej, če ste rojeni konec marca. Konec leta boste dočakali v dobri formi.

V maju boste polni elana in energije, dobro se boste počutili v svoji koži. Okolica vas bo spodbujala, da boste uživali v življenju, kar se bo odražalo tudi na zdravju in počutju.

Bik

To bo leto, v katerem boste čutili večjo potrebo po počitku in notranjem miru. Vse se bo začelo z retrogradno Venero 2. marca, nadaljevalo pa z začasnim vstopom Saturna v znamenje ovna 25. maja.

Poiščite mir v sebi, izogibajte se stresnim situacijam in vzemite si več časa za tisto, kar vas resnično veseli. Jupiter vas bo od druge polovice leta spodbujal h gibanju in imeli boste priložnost premagati nekatere zdravstvene težave, ki so vas pestile v preteklosti.

Retrogradna Venera od 2. marca do 13. aprila vas bo pripravila do tega, da boste več pozornosti namenjali negi kože, las in z uporabo prehranskih dopolnil okrepili svoj imunski sistem, s tem se bo izboljšalo tudi razpoloženje.

FOTO: Tay Jnr/Gettyimages

Dvojček

Do 9. junija Jupiter prehaja skozi vaše znamenje, kar vam omogoča izboljšanje odnosa do sebe in do svojega zdravja. Dana vam je priložnost, da se poslovite od slabih navad in vsega, kar škoduje vaši psihofizični stabilnosti.

Odločitve, ki jih boste sprejeli, lahko izboljšajo kakovost vašega življenja. Junij, ko bo Jupiter prišel v znamenje raka, bo nastopila prelomnica.

Razjasnilo se bo, kaj morate v prid boljšega počutja pustiti za sabo. Oktober bo dober mesec za opustitev slabih navad, ki škodijo vašemu zdravju in čustveni stabilnosti. Izkoristite ga in naredite nekaj dobrega zase.

Rak

V vašem življenju se napovedujejo spremembe, ki bodo vplivale tudi na vaše zdravje. Vse bolj se boste zavedali pomena skrbi zase. Morda boste izgubili nekaj telesne teže, začeli redno telovaditi, utrdili mišice, počutili se boste bolj vitalne.

Od junija do začetka septembra bo vpliv Saturna pokazal, čemu morate posvetiti največ pozornosti. Bodite pozorni na zobe, glavo, oči, ušesa.

Gibanje Marsa skozi vaše znamenje od 6. januarja do 18. aprila vas bo pripravilo do tega, da se boste odločno soočili z nekaterimi težavami z zdravjem in jih z vztrajnostjo tudi premagali.

FOTO: Tinpixels/Gettyimages

Lev

Od 6. januarja do 23. februarja boste pod vplivom retrogradnega Marsa spoznali, kaj morate spremeniti, da bi bolje spali in bili zato bolj spočiti ter polni energije.

Polna luna 13. januarja vam bo dodatno osvetlila nekatere težave, ker boste spoznali njihovo ozadje, jih boste lažje premagali.

V letu, ki se je začelo, pogosteje počivajte in bivajte v tišini, tako se boste lažje pripravili na vse, kar vam prinaša druga polovica leta. Mars v vašem znamenju od 18. aprila do 17. maja vam bo pomagal energijo usmeriti v tisto, kar je res pomembno, in sebe postaviti na prvo mesto.

Devica

Zdravje bo v letu 2025 tisto, s čimer se boste največ ukvarjali. Vpliv Saturna vas bo lahko izčrpal, Pluton, ki prehaja skozi vašo hišo zdravja, opozarja na potrebo po popolni spremembi vaših navad in odnosa do lastnega telesa.

Poskrbite za manj stresa in več počitka. Dobro bi bilo več pozornosti namenjati področju trebuha ter spremeniti prehranjevalne navade.

Čas je, da se naučite, kako biti odgovorni do sebe in svojega zdravja. Lunina mrka, ki bosta v vašem znamenju nastopila 14. marca in 21. septembra, bosta izpostavila šibke točke in težave, s katerimi bi se morali več ukvarjati. Ne ignorirajte njunih opozoril.

Tehtnica

Lunin mrk, ki bo nastopil 14. marca, vas bo spodbudil k razmisleku o preteklosti in počasnem opuščanju vsega tistega, kar vašemu telesu povzroča stres.

Lunin mrk v vaši hiši zdravja 7. septembra, vas bo pripravil do pomembnih odločitev glede zdravja in videza. Morda se boste odločili za terapijo, ki vam bo izboljšala zdravje ali boste končno opustili navade, ki vam ne koristijo.

Vse, kar si želite in je za zdravje pomembno, bo kot na dlani med gibanjem Marsa skozi vaše znamenje od 6. avgusta do 22. septembra.

FOTO: Tetmc/Gettyimages

Škorpijon

Marca boste občutili simptome, ki vas bodo pripravili do tega, da boste končno obiskali zdravnika.

Do 13. aprila se nikar ne vračajte k starim vzorcem obnašanja, ki vam škodijo. Začasno zadrževanje Saturna v znamenju ovna od konca maja do začetka junija vas bo opozorilo na odgovornejši pristop k lastnemu zdravju.

Obiščite zdravnika, poiščite nasvet.

Strelec

V aktualnem letu boste zaključili nekoliko zahtevnejši astrološki ciklus, na področju kariere in družine se vam obeta veliko sprememb, zato je pomembno, da upoštevate zmožnosti svojega telesa in ne delujete proti sebi.

Pogosteje si vzemite odmor od vsega, kar vas utrudi, povečajte vnos prehranskih dopolnil, ki krepijo imunski sistem, telovadite in izvajajte tehnike, ki vam pomagajo sprostiti telo in um.

Čas je, da poskrbite, da vam ne bo več vladal stres.

Kozorog

Jupiter bo do junija prehajal skozi vašo hišo zdravja, kar vam bo omogočilo, odkrivanje in uporabo vsega, kar ga lahko izboljša.

To so lahko tudi tehnike pravilnega dihanja, vsakodnevna hoja in način življenja, ki ustreza vašim trenutnim potrebam ter zmožnostim. Dogodki, ki se bodo zvrstili konec maja in v juniju, vam bodo ponovno pokazali, kako pomembno je, da včasih postavite sebe in svoje potrebe na prvo mesto.

Dogajanje v maju in juniju bo osvetlilo nekaj, kar vam je ušlo, predvsem z vidika, koliko se posvečati sebi in svojemu zdravju.

FOTO: Shutterstock

Vodnar

Pred vami je 12 mesecev odličnih priložnosti in novih možnosti, ki vam bodo pomagale pri skrbi za telo in dušo. Veliko pozornosti boste namenjali prehrani, telesni vadbi in drugim aktivnostim, ki vam ne bodo pomagale zgolj pri izboljšanju zdravstvene slike, ampak bodo na splošno doprinesle h kakovosti vašega življenja.

Nekaj dobrega se vam obeta od junija naprej. Spremenile se bodo vaše prioritete, končno boste začeli na prvo mesto postavljati sebe.

Od junija, ko bo Jupiter prišel v znamenje Raka, boste sprejemali pomembne odločitve, povezane z vašim telesom in zdravjem, kar se bo v končni fazi dobro obrestovalo.

Riba

Treba bo bolje poskrbeti za svoje zdravje in spremeniti prehranske navade ter način življenja. Oboje uskladite s svojimi zmožnostmi in potrebami. Saturn vas bo še naprej spodbujal k odgovornemu pristopu do sebe.

Morda nimate dovolj energije, zato je pomembno, da si malo večkrat vzamete čas za oddih. Bodite pozorni na noge, stopala in prebavni sistem.

Jupiter vam bo od druge polovice leta dal tisto, kar vam je dolgo manjkalo: sprostitev, zabavo in več smeha. Lunin mrk, ki bo 7. septembra nastopil v vašem znamenju, vas bo spodbudil k sprejemanju korakov, s katerimi boste v prihodnosti izboljšali svoje zdravje.