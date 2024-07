Pijača za boljši seks

Moški, ki v postelji ne bi radi razočarali, bi si lahko pomagali z rdečim vinom, trdi nova raziskava.

Strokovnjaki so preučili študije zadnjih 30 let in odkrili, da uživanje zmernih količin rdečega vina povečuje spolno slo in pozitivno vpliva na samo izvedbo med rjuhami, piše Daily Star.

FOTO: Denis/Gettyimages

Pomaga namreč lahko tudi pri težavah z erektilno disfunkcijo in v telesu dvigne raven testosterona, so rezultate študije povzeli v publikaciji Journal of Clinical Medicine.

Raziskava pod naslovom Rdeče vino in seksualna funkcija je odkrila še, da ta pijača pomaga tudi ženskam, saj na spolno slo pri njih deluje podobno kot pri moških.

Zvezde so polifenoli

Polifenoli v vinu so močni antioksidanti, ki pozitivno vplivajo na krvne žile. S tem se izboljša pretok krvi po celem telesu, torej tudi v spolnih organih.

Polifenoli preprečujejo še celične poškodbe, ki so posledice delovanja prostih radikalov in drugih snovi v telesu in vodijo v oksidativni stres.

Ta je povezan z nizom zdravstvenih težav, kot so različne oblike raka, bolezni srca, artritis, težave z odpornostjo, Parkinsonova bolezen in druge.

Ključ je v zmernem pitju rdečega vina. FOTO: Jarino47/Gettyimages

Avtorji so zapisali: »Zanimivo je, da je pri ženskah, ki zmerno pijejo rdeče vino, višja spolna želja, prav tako je na splošno njihovo spolno življenje boljše v primerjavi z ženskami, ki ga ne pijejo.«

Velja samo za zmerno pitje

Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da je ključ v zmernem pitju. Pretiravanje z alkoholnimi pijačami, tudi z rdečim vinom, slabo vpliva na spolno in splošno zdravje.

Tedensko naj moški ne bi zaužili več kot 14 enot alkohola, kar je približno 14 decilitrov vina. Ob enkratni priložnosti naj ne bi spili več kot pet decilitrov vina.

Za ženske je tedenska količina pol manjša, ob enkratni priložnosti naj ne bi spile več kot tri decilitre vina, piše na spletni strani Sopa Inštituta za javno zdravje Slovenije.