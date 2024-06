Seksi skrivnost je rešena, moški, lahko si oddahnete

Intimni odnosi so vedno povezani z določenimi dilemami in vprašanji, eno najpogostejših, ki si ga zastavljajo moški je o kom ali o čem med seksom razmišljajo ženske.

Da bi nanj našli odgovor, so znanstveniki z različnih delov sveta združili moči in anketirali veliko žensk, piše zenskimagazin.net.

Zanimivi rezultati

Ko gre za spolne odnose, imajo različne poglede, želje in potrebe, ena njihovih najpogostejših želja je intenzivnejša, globlja intimna vez s partnerjem.

Je pa res, da družbeni pogledi močno vplivajo na izražanje s spolnostjo povezanih želja in na doživljanje seksualnosti žensk.

Neredko se tako zgodi, da je te strah ali sram izraziti pričakovanja in želje, saj se bojijo, da te pri partnerju ne bodo najbolje sprejete ali da bodo celo deležne obsodb in zgražanja, zato tudi fantazije običajno izpolnjujejo le v mislih.

Partner in njegovo telo sta za ženske privlačnejša od namišljenih junakov. FOTO: Phoenixproduction/Gettyimages

Fantazije so normalne za oba

Sanjarjenje je naravna sestavina človeške spolnosti. Spolne fantazije so lahko vir zadovoljstva, večjega vzburjenja in način za lažje doseganje orgazma.

In verjeli ali ne, prej omenjena anketa je pokazala, da 60 odstotkov žensk v takšnih trenutkih ne fantazira o drugi ali tretji osebi, temveč prav o partnerju, s katerim delijo posteljo.

Zamišljanje, da je med rjuhami s filmskim lepotcem, je redkejše, kot bi si mislili. Konec koncev sta partner in njegovo telo za ženske privlačnejša od namišljenih junakov.

Moški si torej lahko oddahnejo, njihova draga ima med intimnim aktom najbrž v mislih osebo, s katero doživlja strast.

Iskren pogovor razblini marsikatero dilemo. FOTO: Fizkes/Gettyimages

Pogovor marsikaj razjasni

Da bi se o tem prepričali, ne bo odveč pogovor.

Iskrena debata o spolnih fantazijah je namreč eden on načinov, kako do boljšega in kvalitetnejšega seksa ter z njim tudi do globljega in intimnejšega odnosa nasploh.